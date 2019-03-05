Лукашенко: Белоруссия готова пересмотреть подходы к интеграции с Россией

Источник: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Беларусь сохраняет абсолютную приверженность идее союзного строительства. Хочу, чтобы это прежде всего услышали наши сторонники и оппоненты в Российской Федерации», — сказал президент на совещании с руководством правительства и высших государственных органов (цитата по агентству БелТА). Он обратил внимание, что «основной принцип данного проекта — равные условия для наших сограждан и субъектов хозяйствования».

Кроме того, господин Лукашенко отметил, что исторически самое широкое поле для взаимодействия сложилось с Россией. Также есть и вопросы, которые необходимо обсуждать и решать. «Самые актуальные проблемы находятся сегодня в экономической сфере. В иных других проблем практически не существует», — уточнил президент.

В наши дни ни одна страна, даже такие супердержавы, как США, Китай, Индия, да и Россия, не в состоянии обеспечивать свое устойчивое развитие самостоятельно, изолированно друг от друга и от всего мира. Александр Лукашенко президент Белоруссии

В последний раз президент России Владимир Путин и господин Лукашенко встречались в середине февраля в Сочи. Главной темой переговоров стали сближение стран Евразийского экономического союза. Также стороны обсудили деятельность российско-белорусской рабочей группы, созданной для рассмотрения интеграционных процессов в рамках Союзного государства. Предыдущие переговоры лидеров двух стран прошли 29 декабря 2018 года, они длились около трех с половиной часов. Тогда президенты обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений.