WSJ: агентство нацбезопасности США планирует закрыть программу слежки за гражданами, которую рассекретил Сноуден

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Речь идет о программе слежки за звонками и сообщениями американцев в интернете. Ее запустили после терактов 11 сентября 2001 года. Ежегодно АНБ собирало и анализировало данные миллионов звонков и текстов. По словам собеседников WSJ, в агентстве нацбезопасности сомневаются в целесообразности этой программы.

Люк Маррей, советник по национальной безопасности лидера республиканского меньшинства в Палате представителей Кевина Маккарти, сказал, что фактически программа не работает уже полгода. По его словам, администрация президента Дональда Трампа не станет просить Конгресс продлить ее действие после 2019 года.

В АНБ отказались комментировать вопрос о завершении программы слежки. Представители национальной разведки США и совета национальной безопасности были недоступны для комментариев. В офисе конгрессмена Маккарти сказали, что Маррей говорил не «от имени администрации президента или Конгресса».

Некогда секретная программа американской разведки стала достоянием общественности в 2013 году. Бывший сотрудник АНБ и ЦРУ Эдвард Сноуден передал газетам Guardian и Washington Post секретные файлы о тотальной слежке американских спецслужб за людьми. В Пентагоне заявили, что рассекреченная информация касалась, в частности, американских военных операций и могла подорвать национальную безопасность. Власти США обвинили Сноудена в краже государственной собственности и шпионаже. Его объявили в международный розыск.