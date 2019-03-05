Валентина Матвиенко предложила ежегодно измерять индекс счастья россиян

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«На самом деле, нам надо стремиться к тому, чтобы мы замеряли каждый год, насколько люди стали более счастливы в результате наших действий и решений», — сказала она на встрече с женщинами-участницами конкурса «Лидеры России» (цитата по «Интерфаксу»).

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Матвиенко напомнила, что в Объединенных Арабских Эмиратах недавно создано Министерство счастья. «У них любое решение, которое готовит правительство, проходит экспертизу этого министерства на предмет того, будет ли лучше людям от этого, будут ли они более счастливы, а если этого не случится, эти законы и решения ветируются», — рассказала она.

По словам Валентины Матвиенко, о «Министерстве счастья» она говорит образно, но эту тему необходимо развивать. «Мы все хотим, особенно женщины, чтобы все в России были счастливы, чтобы это была страна счастливых людей, — сказала спикер Совета федерации.— В конечном итоге, все, что мы делаем в государстве — это для того, чтобы были благополучны и счастливы люди».