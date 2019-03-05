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16:36 (мск), источник: Коммерсантъ

Правительство планирует обязать командиров следить за политическими взглядами военных

Правительство России внесло в Государственную думу законопроект, возлагающий на командиров ответственность за «морально-политическое и психологическое состояние» подчиненного личного состава. Соответствующие поправки предполагается внести в федеральный закон «О статусе военнослужащих».

Источник: РИА "Новости"

Законопроект подготовлен во исполнение указания президента России Владимира Путина от 6 июля 2018 года о создании военно-политических органов Вооруженных сил РФ.

Под морально-политическим и психологическим состоянием понимается совокупность личностных идейно-политических установок, морально-нравственных ценностей, поведенческих мотивов и настроений, сложившихся под воздействием системы социально-политических и психологических факторов, влияющих на моральную готовность и психологическую способность личного состава выполнять поставленные задачи.

Морально-политическое и психологическое состояние является результатом активизации и актуализации ранее воспринятых и осознанных, внутренне принятых личным составом целей государственной политики по обеспечению обороны и безопасности страны, подготовки и применения войск (сил), боевых и иных действий, а также военно-профессиональных, политических, нравственных, правовых, эстетических, общекультурных ценностей, интересов, установок, позиций, взглядов. Оно проявляется в боевой (служебной) активности военнослужащих, их готовности к боевым действиям (выполнению поставленных задач).

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Уровень морально-политического и психологического состояния — обобщенная характеристика морально-политических качеств, моральной готовности и психологической способности военнослужащих и воинских коллективов к выполнению поставленной задачи в данное время и в конкретной обстановке.

Напомним в прошлом году в Минобороны появилось главное военно-политическое управление, руководить которым в ранге заместителя министра будет экс-командующий Западным военным округом генерал-полковник Андрей Картаполов. Создание этого подразделения обосновали необходимостью усиления «военно-патриотического воспитания», поэтому новый заместитель министра будет заниматься и движением «Юнармия».

Военно-политический орган управления появился в Красной армии после революции 1917 года. После распада CCCР было создано Главное управление по работе с личным составом, в задачи которого входило не столько политическое воспитание военных, сколько контроль за их морально-психологическим состоянием.

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