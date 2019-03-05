Чехия заподозрила Россию в квартирных махинациях
Посольство России в Праге сдает в аренду сотни квартир, которые предназначены для дипломатов, что может быть нарушением международных соглашений. Об этом сообщает газета Deník N.
Посольство России в Праге сдает в аренду сотни квартир, которые предназначены для дипломатов, что может быть нарушением международных соглашений. Об этом сообщает газета Deník N.
По ее информации, речь идет о квартирах в домах, которые формально принадлежат Чехии. Управляет ими российское посольство на основании договора, заключенного более 30 лет назад — еще до падения коммунистического строя.
Как пояснил
В то же время газета пишет, что квартиры сдают в аренду без контракта с посольством России, а оплата за них вносится наличными. При этом деньги направляются в офис компании под названием «Госзагрансобственность». Журналисты уверены, что такие действия могут нарушать Венскую конвенции о дипломатических отношениях.
Ранее 5 марта сообщалось, что в Чехию не пустили одного из членов российской делегации, которая прибыла в Прагу на заседание двусторонней межправкомиссии по