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17:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Чехия заподозрила Россию в квартирных махинациях

Посольство России в Праге сдает в аренду сотни квартир, которые предназначены для дипломатов, что может быть нарушением международных соглашений. Об этом сообщает газета Deník N.

Источник: Reuters

По ее информации, речь идет о квартирах в домах, которые формально принадлежат Чехии. Управляет ими российское посольство на основании договора, заключенного более 30 лет назад — еще до падения коммунистического строя.

Как пояснил пресс-секретарь чешского МИД Михал Бучачек, «на основе межправительственных соглашений между ЧССР и СССР, заключенных до 1989 года, Российская Федерация имеет право свободного и неограниченного использования недвижимости в соответствии со своими потребностями».

В то же время газета пишет, что квартиры сдают в аренду без контракта с посольством России, а оплата за них вносится наличными. При этом деньги направляются в офис компании под названием «Госзагрансобственность». Журналисты уверены, что такие действия могут нарушать Венскую конвенции о дипломатических отношениях.

Ранее 5 марта сообщалось, что в Чехию не пустили одного из членов российской делегации, которая прибыла в Прагу на заседание двусторонней межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

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