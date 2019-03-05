В США заявили, что меняют свои планы в Арктике для противостояния влиянию России и Китая

Источник: AP 2019

«Мы сейчас сталкиваемся с тем, что Северный морской путь остается открытым дольше. И следствием этого является то, что увеличивается заинтересованность в нем с коммерческой точки зрения и с точки зрения ресурсов», — сказал он. «Китай, в частности, старается проникнуть на Крайний Север», — уточнил генерал.

«Это создает конкуренцию. Россия, поскольку Северный морской путь проходит ближе всего к ее границам, вновь открыла аэродромы в регионе, у них теперь есть там радиолокационные системы, они стали на периодической основе перемещать там различные системы вооружений, чтобы контролировать район», — отметил Скапаротти.

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«В результате мы обновили наши планы: нам пришлось поменять дислокацию некоторых наших сил, мы поменяли свои оперативные планы, чтобы мы могли обеспечить сдерживание. Мы посылаем сигнал о том, как важна Арктика для нас», — сообщил генерал.

В ноябре 2018 года председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд выразил мнение, что Россия расширяет свое военное присутствие в Арктике, и США не исключают возможности превращения этого региона в будущем в зону конфликта.

Москва последовательно отвергала утверждения западных политиков о наращивании своего военного присутствия в других регионах и о каких-либо своих действиях, которые якобы направлены на нарушение международного порядка.