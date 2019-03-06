Источники рассказали о судьбе счетов венесуэльских компаний в России

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«РФК станет базовым банком для обслуживания всех венесуэльских предприятий, прежде всего, речь идет о PDVSA», — сказал один из собеседников агентства. От других подробностей он воздержался.

Ранее в феврале в Газпромбанке (ГПБ) отмечали, что в рамках взаимодействия с несколькими российскими компаниями-клиентами Газпромбанка в группе ГПБ несколько лет назад также были открыты счета PDVSA.

Согласно распространенному тогда заявлению Газпромбанка, являясь одной из крупнейших нефтяных компаний мира, PDVSA имеет счета во многих банках, в том числе международных, а новые счета в ГПБ не открывались и не планируются к открытию. РИА Новости направило запрос в ГПБ относительно перевода счетов в РФК, однако банк не ответил на него.

Позднее в феврале агентство Рейтер со ссылкой на источник в российском банке сообщило, что Газпромбанк якобы решил заморозить счета PDVSA на фоне введения США санкций против венесуэльской компании. PDVSA опровергла информацию о заморозке счетов в Газпромбанке.