Регионам ищут «противоядие от второго тура»
Кандидаты от власти готовятся побеждать на проблемных выборах.
Кандидаты от власти готовятся побеждать на проблемных выборах.
Низкие рейтинги власти остаются для федерального центра больным вопросом, говорится в докладе фонда «Петербургская политика». По прогнозам экспертов, в преддверии сентябрьских выборов губернаторов наиболее вероятны отставки глав Республики Алтай и Мурманской области. Ротация губернаторов, уже проведенная в половине выборных регионов, не сняла напряжения в обществе. Глава «Петербургской политики» Михаил Виноградов отметил, что ни в одном из регионов нельзя исключать второго тура, хотя федеральное руководство верит, что кандидаты от власти смогут победить и в самых проблемных выборах.
Как отмечено в докладе «Петербургской политики», из 16 регионов, где в 2019 году пройдут всенародные выборы губернаторов, в восьми уже прошла ротация. Авторы доклада считают, что претензии у Кремля есть к остальным восьми губернаторам: республики Алтай, Калмыкии, Ставропольского края, а также Волгоградской, Вологодской, Мурманской, Оренбургской и Челябинской областей. Наиболее проблемной ситуация выглядит у главы республики Алтай Александра Бердникова и губернатора Мурманской области Марины Ковтун. Как пояснил «Ъ» Михаил Виноградов, в Мурманской области на чиновников из ближайшего окружения губернатора заведены уголовные дела (см. «Ъ» от 9 июля 2018 года), а на Алтае «Бердников долго находится у власти и он непопулярен». «Он и в прошлый раз избрался со скрипом (50,6%.— “Ъ”) и не без фальсификаций, а в нынешних неблагоприятных условиях он практически неизбираем», — считает глава «Петербургской политики».
В 2018 году были заменены главы Башкирии, Забайкальского края, Астраханской, Курганской, Курской, Липецкой, Сахалинской областей и
«Противоядия от второго тура у власти нет. Сценарий, когда кандидат власти не сможет победить в первом туре, нельзя исключать сегодня ни в одном из регионов, — считает господин Виноградов.— Хотя ситуация в Приморье, когда Кремль все же посадил в губернаторское кресло своего кандидата, успокоила и дала надежду на то, что выигрывать можно даже проблемные выборы. Общего рецепта для выигрыша у власти нет, есть только внутренний настрой, что извлечены ошибки с прошлого года».
Особняком стоит ситуация с кампанией врио главы
Екатерина Гробман