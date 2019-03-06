Регионам ищут «противоядие от второго тура»

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Низкие рейтинги власти остаются для федерального центра больным вопросом, говорится в докладе фонда «Петербургская политика». По прогнозам экспертов, в преддверии сентябрьских выборов губернаторов наиболее вероятны отставки глав Республики Алтай и Мурманской области. Ротация губернаторов, уже проведенная в половине выборных регионов, не сняла напряжения в обществе. Глава «Петербургской политики» Михаил Виноградов отметил, что ни в одном из регионов нельзя исключать второго тура, хотя федеральное руководство верит, что кандидаты от власти смогут победить и в самых проблемных выборах.

Как отмечено в докладе «Петербургской политики», из 16 регионов, где в 2019 году пройдут всенародные выборы губернаторов, в восьми уже прошла ротация. Авторы доклада считают, что претензии у Кремля есть к остальным восьми губернаторам: республики Алтай, Калмыкии, Ставропольского края, а также Волгоградской, Вологодской, Мурманской, Оренбургской и Челябинской областей. Наиболее проблемной ситуация выглядит у главы республики Алтай Александра Бердникова и губернатора Мурманской области Марины Ковтун. Как пояснил «Ъ» Михаил Виноградов, в Мурманской области на чиновников из ближайшего окружения губернатора заведены уголовные дела (см. «Ъ» от 9 июля 2018 года), а на Алтае «Бердников долго находится у власти и он непопулярен». «Он и в прошлый раз избрался со скрипом (50,6%.— “Ъ”) и не без фальсификаций, а в нынешних неблагоприятных условиях он практически неизбираем», — считает глава «Петербургской политики».

В 2018 году были заменены главы Башкирии, Забайкальского края, Астраханской, Курганской, Курской, Липецкой, Сахалинской областей и Санкт-Петербурга, однако, как считают в «Петербургской политике», ни в одном из этих регионов обстановка не выглядит для врио глав безоблачной. Так, на Сахалине Валерию Лимаренко оказалось трудно заменить «яркого» Олега Кожемяко, в Липецкой области Игорю Артамонову не удается «перестроить риторику» топ-менеджера Сбербанка на руководителя региона. Забайкалье, по словам эксперта, является для федерального центра тяжелым регионом и после отставки «тяжеловеса» Равиля Гениатулина в 2013 году губернаторы там меняются постоянно. Врио главы края Александр Осипов «пока не смог стать локомотивом позитивных ожиданий».

«Противоядия от второго тура у власти нет. Сценарий, когда кандидат власти не сможет победить в первом туре, нельзя исключать сегодня ни в одном из регионов, — считает господин Виноградов.— Хотя ситуация в Приморье, когда Кремль все же посадил в губернаторское кресло своего кандидата, успокоила и дала надежду на то, что выигрывать можно даже проблемные выборы. Общего рецепта для выигрыша у власти нет, есть только внутренний настрой, что извлечены ошибки с прошлого года».

Особняком стоит ситуация с кампанией врио главы Санкт-Петербурга Александра Беглова. Как отмечает господин Виноградов, пока она вызывает у жителей лишь «отторжение и иронию», однако Кремль четко дал понять, что видит главой города только его. Весной господину Беглову предстоит «исправить свой антирейтинг», эксперт считает, что «уход фактора стрессовой зимы» может ему в этом помочь. Михаил Виноградов напомнил, что на прошлых выборах губернатора города власти зачистили бюллетень от всех более-менее сильных кандидатов (Георгий Полтавченко выиграл с 79,3%), однако в этот раз это может не сработать. «Избрание во Владимирской области Владимира Сипягина (ЛДПР) и в Хакасии Валентина Коновалова (КПРФ) показало, что избиратель может капризничать и голосовать за абы кого», — говорит глава «Петербургской политики».