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09:56 (мск), источник: ТАСС

США допустили возможность введения санкций за сотрудничество с властями Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/ — Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс уточнил, что соответствующее решение «будет зависеть от поведения режима».

Источник: Reuters

Госдепартамент допускает возможность введения так называемых вторичных санкций против иностранных физических и юридических лиц, а также правительств, которые сотрудничают с теми, кто уже состоит в черном списке Вашингтона по Венесуэле. С таким заявлением выступил во вторник на брифинге для иностранных журналистов в Вашингтоне спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

Его спросили, собираются ли Соединенные Штаты вводить рестрикции против физлиц, компаний и иностранных правительств, которые занимаются бизнесом с фирмами, «зависящими от режима [венесуэльского лидера Николаса] Мадуро и его правительства». «Мы до сих пор не вводили их, вторичные санкции. Несомненно, это является возможным», — ответил дипломат.

По его словам, соответствующее решение «будет зависеть от поведения режима в течение определенного периода времени, зависеть от поведения организаций, многие из которых немного отступили от режима Мадуро».
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«Это решение мы еще не приняли», — подчеркнул Абрамс.

«Это всегда возможно, но мы еще до этого не дошли», — заключил он.

В понедельник лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо утверждал, что новые санкции будут введены против действующего правительства Венесуэлы во главе с Мадуро.

О последнем к настоящему времени раунде санкций против Венесуэлы было объявлено в минувшую пятницу. Администрация США включила в свои санкционные списки ряд членов командования Национальной гвардии и полиции республики за «препятствование доставке гуманитарной помощи в Венесуэлу 23 февраля 2019 года». В конце января этого года Вашингтон ввел санкции против венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA.

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