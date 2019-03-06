Генштаб назвал отказ от призыва на военную службу нецелесообразным
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Отказ от призыва россиян на военную службу нецелесообразен, об этом заявил в интервью газете «Красная звезда» начальник Главного
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Отказ от призыва россиян на военную службу нецелесообразен, об этом заявил в интервью газете «Красная звезда» начальник Главного
По словам
Вместе с тем Бурдинский отметил, что отказ от призыва на военную службу невозможен как по причине финансовых возможностей государства, так и
В декабре 2018 года Бурдинский сообщал, что по итогам осеннего призыва на военную службу заступили 132,5 тысячи новобранцев. Генерал добавил, что в завершившейся призывной кампании сохранилась тенденция сокращения числа уклонистов. По сравнению с осенним призывом 2017 года их стало меньше более в чем два раза — до 1,2 тысячи человек.