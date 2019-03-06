Генштаб назвал отказ от призыва на военную службу нецелесообразным

Источник: РИА "Новости"

По словам генерал-майора, число число служащих по контракту в российской армии в последние годы заметно выросло, на одного срочника приходится 1,7 контрактника. В 2018 году по контракту проходили службу свыше 350 тысяч прапорщиков, сержантов и рядовых.

Вместе с тем Бурдинский отметил, что отказ от призыва на военную службу невозможен как по причине финансовых возможностей государства, так и из-за необходимости иметь обученных военному делу граждан, которых можно мобилизовать.

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В декабре 2018 года Бурдинский сообщал, что по итогам осеннего призыва на военную службу заступили 132,5 тысячи новобранцев. Генерал добавил, что в завершившейся призывной кампании сохранилась тенденция сокращения числа уклонистов. По сравнению с осенним призывом 2017 года их стало меньше более в чем два раза — до 1,2 тысячи человек.