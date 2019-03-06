Хостелы не попадут под запрет

Источник: РИА "Новости"

Как сообщил «Известиям» член правления «Лиги хостелов» Евгений Насонов, для владельцев дешевых гостиниц исключение из проекта закона фразы запрета на «услуги временного размещения» означает, что в их деятельности ничего не изменится.

«Ограничена только гостиничная деятельность, услуги иных средств размещения не запрещены. Это дает возможность всем малым средствам размещения, которые хотят остаться в жилом фонде и работать законно, сохранить свой бизнес», — сообщил Насонов.

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Эксперты отмечают, что услугами хостелов пользуются миллионы людей — в Санкт-Петербурге более трети туристов проживают в хостелах, а в Краснодарском крае владельцам хостелов принадлежит половина гостиничного бизнеса.