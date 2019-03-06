Хостелы не попадут под запрет
Законопроект о запрете гостиничных услуг в жилых домах подготовлен к третьему чтению в усеченном варианте — в него не включены хостелы.
Законопроект о запрете гостиничных услуг в жилых домах подготовлен к третьему чтению в усеченном варианте — в него не включены хостелы.
Как сообщил «Известиям» член правления «Лиги хостелов» Евгений Насонов, для владельцев дешевых гостиниц исключение из проекта закона фразы запрета на «услуги временного размещения» означает, что в их деятельности ничего не изменится.
«Ограничена только гостиничная деятельность, услуги иных средств размещения не запрещены. Это дает возможность всем малым средствам размещения, которые хотят остаться в жилом фонде и работать законно, сохранить свой бизнес», — сообщил Насонов.
Эксперты отмечают, что услугами хостелов пользуются миллионы людей — в
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