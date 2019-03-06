Самовыдвижение дошло до Забайкалья

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Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов сможет пойти на сентябрьские выборы главы региона в качестве самовыдвиженца. Как стало известно «Ъ», в заксобрание региона поступил законопроект, дающий кандидатам в губернаторы такое право. В действующей редакции закона о выборах губернатора допускается лишь партийное выдвижение. Александр Осипов заявил «Ъ», что еще не принял решение о способе выдвижения. Забайкалье уже шестой регион, в котором перед выборами меняют законодательство. Эксперт полагает, что врио губернаторов пытаются дистанцироваться от «Единой России», рейтинги которой падают.

О том, что в заксобрание Забайкальского края поступил законопроект, предусматривающий самовыдвижение на выборах губернатора края, «Ъ» сообщил глава крайкома КПРФ, депутат Юрий Гайдук. «Документ будет рассмотрен на ближайшем заседании комитета по госполитике, а затем — на сессии заксобрания, которая состоится 20 марта», — сказал он «Ъ». По мнению господина Гайдука, спешка связана с тем, что изменения должны вступить в силу до момента назначения выборов губернатора (конец мая — начало июня). По данным коммуниста, идея поправок принадлежит врио главы Забайкальского края Александру Осипову: «Он обращался в избирательную комиссию с предложением внести поправки в закон о выборах губернатора, избирком разработал законопроект и внес его в заксобрание».

Сам господин Осипов заявил «Ъ», что пока не определился, как он будет выдвигаться на выборах: «Прежде чем говорить про выборы и принимать это важное решение, надо конкретной работой завоевать доверие забайкальцев». В забайкальском отделении «Единой России» «Ъ» сказали, что были в курсе готовящихся изменений. «Процесс внесения изменений в закон готовился, обсуждался», — сообщил «Ъ» глава отделения партии, вице-спикер заксобрания Алексей Бутыльский. Зампред комитета по госполитике, коммунист Сергей Сутурин сказал «Ъ», что в комитет законопроект пока не поступил и ожидает его в среду. Господин Сутурин отметил, что не знает, какая устанавливается планка по сбору подписей избирателей для самовыдвижения. По его словам, заседание запланировано на 12 марта.

В 2018 году после досрочной отставки Натальи Ждановой президент назначил врио главы Забайкалья замминистра по делам Дальнего Востока Александра Осипова, не имевшего отношения к региону. На выборах в заксобрание в сентябре 2018 года «Единая Россия» набрала 28,3%, КПРФ — 24,7%, ЛДПР — 24,6%.

Желание господина Осипова участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца Юрий Гайдук назвал грамотным. «Надо быть самоубийцей, чтобы идти на выборы от “Единой России”», — заявил он «Ъ». По мнению коммуниста, непопулярные меры (пенсионная реформа, повышение налогов), которые приняты в стране, «сильно ударили по авторитету» партии власти. Депутат Госдумы от Забайкальского края (ЛДПР) Юрий Волков считает, что внесение поправок не означает, что любой желающий сможет участвовать в выборах губернатора. «Получается, мы чисто юридически убираем партийную преграду, а с другой стороны выставляем дополнительный барьер — сбор подписей избирателей», — сказал «Ъ» господин Волков. Он добавил, что для прохождения муниципального фильтра всем кандидатам необходимо собрать около 250 подписей депутатов и целесообразнее было бы заняться снижением барьера. Сейчас муниципальный фильтр в крае составляет 8% при минимально возможных 5%. Именно планку в 5% решено было сделать максимальной на недавнем совещании рабочей группы при администрации президента по совершенствованию избирательного законодательства, но соответствующий закон до сих пор не внесен в Госдуму.

Отметим, что самовыдвижение уже предусмотрели в четырех из 16 регионов, где в сентябре пройдут губернаторские выборы. Это Санкт-Петербург, Сахалинская, Курганская и Астраханская области. Поправки внесены и в Липецкой области, где желание идти на выборы самовыдвиженцем выразил врио губернатора, бывший вице-президент Сбербанка Игорь Артамонов. На повторных выборах главы Приморья в 2018 году также было введено самовыдвижение, этой возможностью воспользовался врио главы Олег Кожемяко. Политолог Михаил Виноградов полагает, что намерения врио губернаторов дистанцироваться от «Единой России», рейтинги которой падают, вряд ли приведут к желаемому результату. «Это попытки проблемы с рейтингом власти в целом представить как проблемы партии. Но рейтинги единороссов падают так же, как рейтинги власти, поэтому нельзя сказать, что партия тянет вниз», — считает эксперт.