Самовыдвижение дошло до Забайкалья
В очередном регионе к выборам губернатора допустят непартийных кандидатов.
В очередном регионе к выборам губернатора допустят непартийных кандидатов.
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов сможет пойти на сентябрьские выборы главы региона в качестве самовыдвиженца. Как стало известно «Ъ», в заксобрание региона поступил законопроект, дающий кандидатам в губернаторы такое право. В действующей редакции закона о выборах губернатора допускается лишь партийное выдвижение. Александр Осипов заявил «Ъ», что еще не принял решение о способе выдвижения. Забайкалье уже шестой регион, в котором перед выборами меняют законодательство. Эксперт полагает, что врио губернаторов пытаются дистанцироваться от «Единой России», рейтинги которой падают.
О том, что в заксобрание Забайкальского края поступил законопроект, предусматривающий самовыдвижение на выборах губернатора края, «Ъ» сообщил глава крайкома КПРФ, депутат Юрий Гайдук. «Документ будет рассмотрен на ближайшем заседании комитета по госполитике, а затем — на сессии заксобрания, которая состоится 20 марта», — сказал он «Ъ». По мнению господина Гайдука, спешка связана с тем, что изменения должны вступить в силу до момента назначения выборов губернатора (конец мая — начало июня). По данным коммуниста, идея поправок принадлежит врио главы Забайкальского края Александру Осипову: «Он обращался в избирательную комиссию с предложением внести поправки в закон о выборах губернатора, избирком разработал законопроект и внес его в заксобрание».
Сам господин Осипов заявил «Ъ», что пока не определился, как он будет выдвигаться на выборах: «Прежде чем говорить про выборы и принимать это важное решение, надо конкретной работой завоевать доверие забайкальцев». В забайкальском отделении «Единой России» «Ъ» сказали, что были в курсе готовящихся изменений. «Процесс внесения изменений в закон готовился, обсуждался», — сообщил «Ъ» глава отделения партии,
В 2018 году после досрочной отставки Натальи Ждановой президент назначил врио главы Забайкалья замминистра по делам Дальнего Востока Александра Осипова, не имевшего отношения к региону. На выборах в заксобрание в сентябре 2018 года «Единая Россия» набрала 28,3%, КПРФ — 24,7%, ЛДПР — 24,6%.
Желание господина Осипова участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца Юрий Гайдук назвал грамотным. «Надо быть самоубийцей, чтобы идти на выборы от “Единой России”», — заявил он «Ъ». По мнению коммуниста, непопулярные меры (пенсионная реформа, повышение налогов), которые приняты в стране, «сильно ударили по авторитету» партии власти. Депутат Госдумы от Забайкальского края (ЛДПР) Юрий Волков считает, что внесение поправок не означает, что любой желающий сможет участвовать в выборах губернатора. «Получается, мы чисто юридически убираем партийную преграду, а с другой стороны выставляем дополнительный барьер — сбор подписей избирателей», — сказал «Ъ» господин Волков. Он добавил, что для прохождения муниципального фильтра всем кандидатам необходимо собрать около 250 подписей депутатов и целесообразнее было бы заняться снижением барьера. Сейчас муниципальный фильтр в крае составляет 8% при минимально возможных 5%. Именно планку в 5% решено было сделать максимальной на недавнем совещании рабочей группы при администрации президента по совершенствованию избирательного законодательства, но соответствующий закон до сих пор не внесен в Госдуму.
Отметим, что самовыдвижение уже предусмотрели в четырех из 16 регионов, где в сентябре пройдут губернаторские выборы. Это
Екатерина Еременко, Иркутск; Андрей Перцев