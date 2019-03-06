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02:34 (мск), источник: Известия

Россиян защитят от квартирных рейдеров

Законопроект, запрещающий продажу микродолей в квартирах, может быть принят Госдумой в весеннюю сессию. Как рассказали «Известиям» авторы закона, эта мера позволит защитить россиян от квартирных рейдеров.

Документ предполагает запретить образование доли в праве общей собственности на квартиру, если эта доля — меньшей площади, чем учетная норма жилого помещения, рассказал член думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Игорь Торощин.

«Квартирное рейдерство зашло так далеко, что его уже называют особо опасной формой социального терроризма», — заявил он.

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Отмечается, что недобросовестные риелторы выкупают доли в квартирах и заселяют туда «профессиональных соседей», которые выживают жильцов, вынуждая продать и их часть имущества.

МВД отмечает, что из 6755 зарегистрированных в 2018 году фактов мошеннических действий в сфере недвижимости раскрыто было меньше половины — 3196 случаев.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Жулье с жильем: как «профессиональные соседи» выселяют хозяев квартир

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