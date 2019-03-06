Пентагон заключил с Raytheon контракт на разработку гиперзвукового блока

Источник: U.S. Air Force

«Raytheon получила от DARPA контракт на сумму $63,3 млн на дальнейшее развитие программы гиперзвукового оружия Tactical Boost Glide (TBG) [программа создания гиперзвукового тактического планирующего блока]. Совместные усилия DARPA и ВВС США включают критический анализ проекта, ключевой шаг в освоении технологии», — говорится в документе.

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В компании пояснили, что что уже работают над рядом контрактов по разработке программ гиперзвукового оружия.

Блок будет установлен на ракетный ускоритель, который сможет развить скорость свыше 5 Махов, или почти 6,4 тыс. км/ч. После того, как блок отделится от ракеты, он может маневрировать в полете до цели без возможности ускорения.

На сайте DARPA отмечается, что программа TBG включает как наземные, так и и летные испытания. Цель проекта — «разработать эффективный, управляемый и доступный» аппарат.