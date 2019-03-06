Владимирская чиновница назвала доставку продуктов в школы делом родителей

Об этом сообщает местное информационное агентство «ПроВладимир», запись брифинга опубликована в YouTube.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/-TXc5DHfotU?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Чиновница сделала соответствующее заявление, комментируя отмену бесплатных завтраков для части учеников младших классов во Владимире. При этом она сослалась на закон «Об образовании», согласно которому, по ее словам, учебные заведения ответственны только за обеспечение условий для организации питания: предоставление кухонного оборудования, мест для приготовления пищи, а также создание условий для ее приема:

А вот обеспечить само питание, то есть подвоз продуктов, приобретение продуктов питания, изготовление и так далее — вот это уже вопрос родителей.

По ее словам, у граждан сложилось ошибочное мнение, что данная обязанность закреплена за муниципалитетом или государством. «Повторюсь: это не обязанность субъекта», — отметила Беляева.

На сегодняшний день у муниципальных образований появились новые задачи, связанные в том числе с обеспечением безопасности школьных учреждений, в связи с чем «приходится выбирать», указала она.

«И в ситуации дотационности отдельных муниципальных образований, они принимают такие непопулярные решения, хотя, конечно, хотелось бы, чтобы детей, особенно из малообеспеченных семей, из трудных семей, все-таки поддерживали», — добавила чиновница.

При этом отдельные категории семей, как правило, поддерживаются и федеральными, и местными властями, напомнила Беляева.