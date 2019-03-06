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10:58 (мск), источник: Daily Storm

Спутник обнаружил восстановление ракетного полигона в КНДР

Фотографии были сделаны через два дня после неудачного саммита между США и КНДР.

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Северная Корея начала восстановительные работы на полигоне Тончхан-ни на западе страны, который может использоваться для запуска межконтинентальных ракет. Пхеньян ранее обещал демонтировать этот объект на саммите в Сингапуре в 2018 году. О проведении работ заявили в агентстве Yonhap со ссылкой на южнокорейскую разведку, а также в исследовательской группе 38 North и аналитическом центре Beyond Parallel, которые обнаружили изменения на недавних фотографиях со спутников.

По информации собеседников Yonhap, ремонт включал в себя замену крыши и стены одного из зданий на объекте. Источники отметили, что до недавнего времени на полигоне действительно происходили демонтажные работы, однако, по последним данным, работники Тончхан-ни начали восстанавливать работоспособность полигона.

Beyond Parallel опубликовал ряд снимков объекта, на которых видны конструкторские краны и частично восстановленные здания и постройки. По словам сотрудников центра Джозефа Бермудеза и Виктора Ча, фотографии были сделаны 2 марта этого года — через два дня после резко прервавшегося саммита КНДР и США в Ханое.

Полигон оснащен технологиями, которые можно в равной степени использовать для запуска спутников и межконтинентальных ракет, отметили в центре.

Исследователи из 38 North также выложили свои фотографии, на которых отмечены проведенные КНДР работы. Аналитики подчеркнули, что активность на объекте возобновилась впервые за семь месяцев — последний раз работы там проводились в августе прошлого года.

Как в КНДР уничтожали ядерный полигон

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Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон посоветовал КНДР сменить свою позицию по денуклеаризации и пойти на компромисс с Вашингтоном. В противном случае северокорейская сторона может стать целью еще более жестких санкций, считает он. «Если [Пхеньян] не продолжит работу по денуклеаризации… президент Трамп ясно сказал… они не получат освобождения от сокрушительных экономических санкций, которые были введены против них. В реальности, мы даже изучаем вопрос усиления этих санкций», — заявил он в интервью Fox News.

Прошедший 27—28 февраля в Ханое саммит США и КНДР не привел к прогрессу в ядерном разоружении КНДР. Итогового соглашения по итогам встречи Трампа и Ким Чен Ына заключено не было. Согласно позиции Вашингтона, лидер КНДР Ким Чен Ын хотел полного снятия со свой страны американских санкций за демонтаж ядерного объекта в Йонбене, однако Штаты не согласились и отказались пойти навстречу в этом вопросе. В Пхеньяне заявили, что были согласны на частичное снятие санкций.

Справка
Провал переговоров: КНДР не разоружается, США не снимают санкции

Дональд Трамп и Ким Чен Ын не договорились.

Предыдущий саммит между США и КНДР прошел в Сингапуре в июне 2018 года. В подписанном по его итогам документе, в частности, указано, что Пхеньян берет на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова. Все предложения Вашингтона по этому направлению, сделанные после июньского саммита в Сингапуре, были отвергнуты Пхеньяном. Разработанные американской стороной планы в Северной Корее назвали «гангстерскими», а переговоры между государствами вновь зашли в тупик. Основное разногласие — в том, кто должен сделать первый шаг: США требуют доказательств полного ядерного разоружения КНДР и обещают перейти после этого к выполнению своих обязательств, Пхеньян же желает прекращения экономических санкций со стороны Вашингтона и подписания мирного договора.

Справка
Что изменилось после встречи Кима и Трампа? Объясняем в 300 словахМаксимально коротко отвечаем на основные вопросы о кризисе вокруг КНДР, ее ядерного оружия, и результатах прошедшей встречи.
Reuters
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Угроза применения силы — излюбленный способ всех северокорейских правителей просить и получать экономическую, финансовую и продовольственную помощь из-за рубежа. Всякий раз, когда в Пхеньяне начинали звучать решительные заявления, в столицах заинтересованных стран (в первую очередь в Пекине, Сеуле, Токио и Вашингтоне) готовились записывать требования северокорейцев, а эксперты отмахивались от вопросов журналистов о неизбежности войны уничижительным: «Да у Севера просто рис кончился!» Испытания ракет и ядерные испытания очевидным образом испугали и разозлили всех соседей Северной Кореи. Ведь особенность северокорейской ракетной программы заключается в том, что, научившись запускать ракеты, в КНДР, похоже, так и не научились контролировать их дальнейший полет. И ракета может упасть на территории любого из соседних государств.

Reuters
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31 августа 1998 года стартовавшая с полигона на восточном побережье ракета «Пэктусан-1» вывела на околоземную орбиту спутник «Кванменсон-1», который, как отмечала местная печать, находился там около двух лет. 5 апреля 2009 года с того же полигона с помощью ракеты-носителя «Ынха-2» был произведен запуск экспериментального искусственного спутника связи «Кванменсон-2». Пхеньян объявил его успешным, однако российские средства слежения за космическим пространством обнаружить «Кванменсон-2» в космосе так и не смогли.

AP 2019
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Обострение ситуации на Корейском полуострове, спровоцированное Северной Кореей, имеет, скорее всего, внутриполитическую подоплеку. Пропагандистская машина, призванная создать героическую биографию Ким Чон Ына, столкнулась с беспрецедентным дефицитом материала, из которого можно выстроить миф о новом великом вожде.

Reuters
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Именно поэтому Пхеньян не может расстаться со своей ядерной и ракетной программами. Ведь это единственные более или менее масштабные проекты, с которыми можно связать имя Ким Чон Ына.

Reuters
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В апреле 2012 года военные КНДР совершили запуск ракеты «Ынха-3» («Млечный путь»), приуроченный к столетию со дня рождения основателя страны Ким Ир Сена. Пуск оказался неудачным: ракета развалилась и упала в океан спустя несколько минут после старта.

Reuters
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Газета «Нодон Синмун», февраль 2013 года: «Маршал Ким Чон Ын... руководил летными тренировками и учениями парашютистов... Он отдал приказ объединенной войсковой части ВВС и ПВО № 630 провести проверку своей боеспособности... Пилоты быстро и точно провели учения по взлету и посадке с автомобильной дороги в соответствии с боевыми условиями, придуманными маршалом». Затем последовали сообщения о руководстве морскими и сухопутными маневрами. Сообщений становилось все больше. Апофеозом стали кадры, переданные ЦТАК по всему миру, об утверждении Ким Чон Ыном плана ядерного удара по США.

Reuters
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Накал антиамериканской пропаганды, который отмечают сейчас наблюдатели в Северной Корее, невозможно игнорировать. Тем более что в северокорейской пропагандистской риторике появились новые мотивы. Если раньше в газетах писали о готовности погибнуть, защищая Родину, то теперь речь идет уже не о защите, а о нападении.

Reuters
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В 2006 году КНДР запустила в сторону США ракету «Тепходонг-2», которая упала в экономической зоне Находки.

Reuters
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«Нодон Синмун», 26 апреля 2013 года: «Вся мощь нашей армии достигла максимума под руководством Ким Чон Ына. Блестящий сонгунский военачальник, он приведет к победе в нынешней острейшей конфронтации с США, ядерной конфронтации XXI века. Ответим безжалостным ядерным ударом на ядерный шантаж США и полномасштабной войной на агрессию США! Это неизменная позиция нашей партии».

Reuters
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Баллистические ракеты «Мусудан» были поставлены на стартовые площадки в начале апреля. Пхеньян, раздосадованный введением против него новых санкций, а также масштабными учениями США и Южной Кореи, грозил нанести удар по американским базам в регионе, Южной Корее и Японии. Считается, что «Мусудан», дальность полета которых, по оценкам западных спецслужб, достигает 4 тыс. км, могут поразить цели на островах Окинава и Гуам, где имеются крупные военные базы США. Помимо угрозы ракетного запуска Пхеньян в апреле объявил о выходе из соглашения о прекращении огня с Сеулом, а эксперты заговорили о вероятной войне на Корейском полуострове.

Reuters
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В мае 2013 года КНДР убрала со стартовых площадок две баллистические ракеты «Мусудан», которые Пхеньян грозил запустить по Южной Корее и базам США в регионе.

AP 2019
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Тогда же в Желтом море начались учения ВМС США и Южной Кореи. Их целью была заявлена «подготовка к предотвращению проникновения вражеских подводных лодок». Власти КНДР назвали маневры не иначе как «враждебной акцией и военной провокацией».

Reuters
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В октябре 2013 года власти Северной Кореи отвергли предложение подписать договор о ненападении с США, пригрозив «ударами возмездия» и «решающей схваткой с Америкой». Новый выпад Пхеньяна был сделан в ответ на прошедшие у южного побережья Корейского полуострова военно-морские маневры США, Южной Кореи и Японии, в которых принял участие атомный авианосец George Washington. Кроме того, Пхеньян провел собственные учения ВМС, за ходом которых наблюдал северокорейский лидер Ким Чон Ын.

Reuters
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Отношения между Кореями особенно обострились в 2010 году, когда в Желтом море северокорейской торпедой был потоплен корвет «Чхонан» военно-морских сил Южной Кореи. Уже тогда эксперты говорили, что операция была устроена для поддержания героического образа Ким Чон Ына, который незадолго до этого получил звание генерала армии.

Reuters
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В апреле 2013 года Северная Корея объявила о выводе своих рабочих и остановке работы на комплексе Кэсон, когда напряженность на Корейском полуострове резко возросла. На призывы Сеула сесть за стол переговоров о возобновлении работы промзоны северокорейский министр по делам объединения Рю Гиль Чжэ ответил, что КНДР не пойдет на это «пустое и бессмысленное действие». Как пояснил господин Рю, сотрудничество было прекращено из-за совместных военных учений Южной Кореи и США у берегов Корейского полуострова. КНДР восприняло эти маневры как агрессию. Министр добавил, что Пхеньян не пойдет на переговоры, пока Сеул не откажется от «своей конфронтационной политики».

Reuters
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В декабре 2013 года северокорейский лидер Ким Чон Ын выступил с новыми угрозами в адрес Южной Кореи, призвав армию быть готовой к «войне без предупреждения».

Reuters
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Однако в феврале 2014 года представители КНДР и Южной Кореи впервые за семь лет провели переговоры на высоком уровне. На встрече в пограничном пункте Пханмунчжон обсуждались детали плана по воссоединению семей, разделенных Корейской войной, и двусторонние отношения, ухудшившиеся из-за планов Сеула участвовать в военных учениях США.

Reuters
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На случай нападения со стороны КНДР в Вашингтоне и Сеуле, по данным The New York Times, разработали несколько сценариев. Если КНДР подвергнет артобстрелу территорию Южной Кореи, с Юга последует ответный артиллерийский удар такой же силы. Если же КНДР запустит ракету, которая будет нацелена на Южную Корею, Японию или американский Гуам, ее попытаются сбить в первые секунды полета. Если же ракета улетит в море, сбивать ее не будут.

Reuters
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К двум существовавшим столпам северокорейской идеологии — чучхе (придуман Ким Ир Сеном) и сонгун (изобретен Ким Чен Иром) — был добавлен еще один, который приписывается уже Ким Чон Ыну,— политика параллельного развития ядерных сил и народного хозяйства страны.

Reuters
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«Многие годы наш экономический прогресс отставал. Нам приходилось тратить огромные людские и материальные ресурсы на укрепление обороноспособности, а не направлять все это на улучшение жизни наших людей. Но теперь у нас есть силы ядерного сдерживания», — сообщала «Нодон Синмун», объясняя, почему развитие военной ядерной программы КНДР так необходимо для благосостояния народа: «Новая стратегическая линия — кристаллизация безграничной верности Ким Чон Ына революционному делу».

Reuters
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Последние шаги Ким Чон Ына свидетельствуют: надежды на либерализацию режима, которые связывали с именем нового лидера, не оправдались. Отпрыск династии Ким избрал более привычный путь закручивания гаек и тотальной мобилизации, пытаясь превзойти в этом деда и отца.

Reuters
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В декабре 2015 во время посещения обновленного оружейного завода в Пхеньяне Ким Чен Ын сообщил, что у КНДР есть собственная водородная бомба. Глава Северной Кореи рассказал, что его дед Ким Чен Ир «превратил страну в мощную ядерную державу, готовую, полагаясь на свои собственные силы, взорвать атомную и водородную бомбы, чтобы защитить суверенитет и достоинство нации». 6 января 2016 года КНДР предположительно провела испытание водородного взрывного устройства. Факт мощного взрыва, вызвавшего землетрясение магнитудой 5.1 балла подтвердили источники в США и Южной Корее.

Следите за развитием темы Внезапный мир США и Северной Кореи
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