Спутник обнаружил восстановление ракетного полигона в КНДР

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Северная Корея начала восстановительные работы на полигоне Тончхан-ни на западе страны, который может использоваться для запуска межконтинентальных ракет. Пхеньян ранее обещал демонтировать этот объект на саммите в Сингапуре в 2018 году. О проведении работ заявили в агентстве Yonhap со ссылкой на южнокорейскую разведку, а также в исследовательской группе 38 North и аналитическом центре Beyond Parallel, которые обнаружили изменения на недавних фотографиях со спутников.

По информации собеседников Yonhap, ремонт включал в себя замену крыши и стены одного из зданий на объекте. Источники отметили, что до недавнего времени на полигоне действительно происходили демонтажные работы, однако, по последним данным, работники Тончхан-ни начали восстанавливать работоспособность полигона.

Beyond Parallel опубликовал ряд снимков объекта, на которых видны конструкторские краны и частично восстановленные здания и постройки. По словам сотрудников центра Джозефа Бермудеза и Виктора Ча, фотографии были сделаны 2 марта этого года — через два дня после резко прервавшегося саммита КНДР и США в Ханое.

Полигон оснащен технологиями, которые можно в равной степени использовать для запуска спутников и межконтинентальных ракет, отметили в центре.

Исследователи из 38 North также выложили свои фотографии, на которых отмечены проведенные КНДР работы. Аналитики подчеркнули, что активность на объекте возобновилась впервые за семь месяцев — последний раз работы там проводились в августе прошлого года.

Как в КНДР уничтожали ядерный полигон

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Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон посоветовал КНДР сменить свою позицию по денуклеаризации и пойти на компромисс с Вашингтоном. В противном случае северокорейская сторона может стать целью еще более жестких санкций, считает он. «Если [Пхеньян] не продолжит работу по денуклеаризации… президент Трамп ясно сказал… они не получат освобождения от сокрушительных экономических санкций, которые были введены против них. В реальности, мы даже изучаем вопрос усиления этих санкций», — заявил он в интервью Fox News.

Прошедший 27—28 февраля в Ханое саммит США и КНДР не привел к прогрессу в ядерном разоружении КНДР. Итогового соглашения по итогам встречи Трампа и Ким Чен Ына заключено не было. Согласно позиции Вашингтона, лидер КНДР Ким Чен Ын хотел полного снятия со свой страны американских санкций за демонтаж ядерного объекта в Йонбене, однако Штаты не согласились и отказались пойти навстречу в этом вопросе. В Пхеньяне заявили, что были согласны на частичное снятие санкций.

Предыдущий саммит между США и КНДР прошел в Сингапуре в июне 2018 года. В подписанном по его итогам документе, в частности, указано, что Пхеньян берет на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова. Все предложения Вашингтона по этому направлению, сделанные после июньского саммита в Сингапуре, были отвергнуты Пхеньяном. Разработанные американской стороной планы в Северной Корее назвали «гангстерскими», а переговоры между государствами вновь зашли в тупик. Основное разногласие — в том, кто должен сделать первый шаг: США требуют доказательств полного ядерного разоружения КНДР и обещают перейти после этого к выполнению своих обязательств, Пхеньян же желает прекращения экономических санкций со стороны Вашингтона и подписания мирного договора.

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