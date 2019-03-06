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11:40 (мск), источник: Коммерсантъ

Украина готовит план на случай провала переговоров с Россией по транзиту газа

Очередной раунд трехсторонних переговоров о продолжении транзита через Украину состоится в мае, до тех пор Киев будет обдумывать предложение Еврокомиссии по параметрам нового контракта.

Источник: РИА "Новости"

Украина разрабатывает предупредительные меры на случай провала в переговорах с Россией по транзиту газа. Киев намерен придерживаться «плана А», который предусматривает новое соглашение по европейским правилам, сообщила замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, выступая на конференции о будущем украинской газотранспортной системы, которая состоялась под эгидой Центра европейской политики (EPC) в Брюсселе.

Замминистра подчеркнула, что документ будет доступным для исполнения любого нового президента страны и нового правительства.
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«Наш “план А” заключается в том, чтобы ратифицировать новые приложения к Соглашению об ассоциации с ЕС (относительно интеграции Украины в энергетическое пространство ЕС.—"Ъ»), сделать их юридически обязующими и выполнять их по любому сценарию и в любом случае, — объяснила замминистра (цитата по «Укринформ»). Она отметила, что Украина разработала план по устойчивости «с помощью Соединенных Штатов».

По словам Зеркаль, Украина изучила «те уроки, с которыми имели дело в 2009 году. «И вся Европа также изучила эти уроки», — уточнила она.

Напомним, Россия начала строительство «Северного потока-2» для того, чтобы снизить объемы транзита газа через территорию Украины. Последнее транзитное соглашение, которое заключено между Киевом и Москвой, действует до начала 2020 года. В этот же год должен быть запущен «Северный поток-2».

Позже в марте премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия не отказывается от транзита по действующим трубопроводам. «В частности, мы готовы сохранить транзит газа через украинскую ГТС и после 2019 года», — сообщил Медведев.

Как предполагал «Ъ», переговоры о продолжении транзита российского газа через Украину после 2019 года отложены до мая, пока в стране не будет выбран новый президент. Таков главный итог очередной встречи представителей ЕС, России и Украины, состоявшейся в Брюсселе.

Зависимость стран Европы от российского газа
Источник:©РИА "Новости"
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