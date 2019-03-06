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12:10 (мск), источник: Интерфакс

Володин прервал выступление Орешкина в Госдуме

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU — Cпикер перенес «правительственный час», так как глава Минэкономразвития не смог раскрыть тему обсуждения.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании Госдумы остановил выступление министра экономического развития Максима Орешкина и предложил перенести «правительственный час», так как, по его мнению, глава ведомства не смог раскрыть предложенную для обсуждения тему.

«Разговор будет продолжен позже», — заявил Володин.

Он предложил Орешкину ответить на те вопросы, которые действительно интересуют Государственную Думу: как будет развиваться экономика, на какие темпы развития выйдет страна, как реализуются национальные проекты, инициированные президентом.

«Правительственный час переносится, мы определимся с датой несколько позже, но это будет, скорее всего, конец марта, начало апреля», — сказал спикер после дискуссии о финансировании национальных проектов с участием представителей фракций и министра.

Источник: РИА "Новости"

«Давайте уйдем от общих рассуждений, давайте будем говорить о задачах, о проблемах в реализации этих задач и общей ответственности», — призвал Володин.

Замечания спикера

Володин заявил, что не нужно сегодня говорить об успехах с думской трибуны.

Успехи будут тогда, когда рост будет обеспечен не менее 3% в год. А мы с вами прошлый год закончили — 2,3%; а сейчас прогноз нам озвучили 1,3%. Где здесь движение?

А за рост экономического развития отвечает, прежде всего, глава Минэкономразвития, добавил спикер. «Если мы не готовы к такому вопросу, нам лучше перенести его обсуждение», — сказал председатель Госдумы.

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Володин привел в пример выступления ряда других министров в Госдуме, отметив, что с их стороны «это был взгляд в будущее с позиций — что необходимо для развития».

«Коллеги, сегодня такие ресурсы, которые направлены президентом в рамках реализации национальных проектов, беспрецедентны. Никогда этого не было: 1,7 трлн в этом году, 1,9 трлн на будущий год. Но если у нас с вами заканчивается первый квартал, а еще только договорные отношения заключены… О чем мы говорим?» — возмутился председатель Госдумы. Эти слова были встречены аплодисментами зала.

Спикер предложил Орешкину сосредоточиться на проблемах и, в частности, ответить на вопрос, не задерживает ли Минфин выделение средств. «Тогда будет разговор содержательный», — пояснил спикер.

Он заметил, что из уважения друг к другу депутаты стараются «не обострять», «но это неправильно». «Время требует другого», — заявил председатель Госдумы.

«Мы единомышленники, мы будем помогать, но вы должны нам тогда сказать, в чем», — сказал Володин.

«Впервые за 20 лет депутат прервал министра», — заявил в связи с произошедшим лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский, отметив, что парламент сегодня предъявляет гораздо более высокие требования к исполнительной власти.

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Источник:©Аргументы и факты
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