Володин прервал выступление Орешкина в Госдуме
Москва. 6 марта. INTERFAX.RU — Cпикер перенес «правительственный час», так как глава Минэкономразвития не смог раскрыть тему обсуждения.
Москва. 6 марта. INTERFAX.RU — Cпикер перенес «правительственный час», так как глава Минэкономразвития не смог раскрыть тему обсуждения.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании Госдумы остановил выступление министра экономического развития Максима Орешкина и предложил перенести «правительственный час», так как, по его мнению, глава ведомства не смог раскрыть предложенную для обсуждения тему.
«Разговор будет продолжен позже», — заявил Володин.
«Правительственный час переносится, мы определимся с датой несколько позже, но это будет, скорее всего, конец марта, начало апреля», — сказал спикер после дискуссии о финансировании национальных проектов с участием представителей фракций и министра.
«Давайте уйдем от общих рассуждений, давайте будем говорить о задачах, о проблемах в реализации этих задач и общей ответственности», — призвал Володин.
Володин заявил, что не нужно сегодня говорить об успехах с думской трибуны.
Успехи будут тогда, когда рост будет обеспечен не менее 3% в год. А мы с вами прошлый год закончили — 2,3%; а сейчас прогноз нам озвучили 1,3%. Где здесь движение?
А за рост экономического развития отвечает, прежде всего, глава Минэкономразвития, добавил спикер. «Если мы не готовы к такому вопросу, нам лучше перенести его обсуждение», — сказал председатель Госдумы.
Володин привел в пример выступления ряда других министров в Госдуме, отметив, что с их стороны «это был взгляд в будущее с позиций — что необходимо для развития».
«Коллеги, сегодня такие ресурсы, которые направлены президентом в рамках реализации национальных проектов, беспрецедентны. Никогда этого не было: 1,7 трлн в этом году, 1,9 трлн на будущий год. Но если у нас с вами заканчивается первый квартал, а еще только договорные отношения заключены… О чем мы говорим?» — возмутился председатель Госдумы. Эти слова были встречены аплодисментами зала.
Спикер предложил Орешкину сосредоточиться на проблемах и, в частности, ответить на вопрос, не задерживает ли Минфин выделение средств. «Тогда будет разговор содержательный», — пояснил спикер.
Он заметил, что из уважения друг к другу депутаты стараются «не обострять», «но это неправильно». «Время требует другого», — заявил председатель Госдумы.
«Мы единомышленники, мы будем помогать, но вы должны нам тогда сказать, в чем», — сказал Володин.
«Впервые за 20 лет депутат прервал министра», — заявил в связи с произошедшим лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский, отметив, что парламент сегодня предъявляет гораздо более высокие требования к исполнительной власти.