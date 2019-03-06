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12:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Законопроект о фейковых новостях одобрен во втором чтении

Законопроект о штрафах за распространение фейковых новостей прошел второе чтение. За законопроект проголосовали 327 парламентариев, против — 42.

Источник: Reuters

Напомним, пакет законопроектов о фейковых новостях и неуважении к власти внесли глава комитета Совета федерации по законодательству Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Дмитрий Вяткин.

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За публикацию фейков штраф для граждан составит до 100 тыс. руб., должностных лиц — до 200 тыс. руб., юридических — до 500 тыс. руб. При повторном нарушении или при создании помех для работы объектов жизнеобеспечения, инфраструктуры, промышленности или банков штраф для юрлиц может достигать 1 млн руб., при тяжких последствиях — до 1,5 млн руб.

Во втором чтении приняты поправки, которые дают официально зарегистрированным сетевым СМИ возможность оперативно удалять фейковые сообщения и тем самым избегать штрафов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее не исключал, что ответственность за публикацию фейковых новостей в СМИ может быть распространена и на собственников этих изданий.

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