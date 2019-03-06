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12:51 (мск), источник: RNS

Орешкин прокомментировал критику Володина

Министр экономического развития Максим Орешкин объяснил критику и перенос его выступления в Госдуме тем, что депутаты поставили вопрос более широко, чем это было изначально запланировано.

Источник: РИА "Новости"
У нас сегодня состоялся непростой разговор в Госдуме. Вопрос, который был поставлен ребром, — вопрос исполнения национальных проектов. Мы тоже постоянно отмечаем, что своевременное исполнение — это залог того, что экономика будет развиваться успешно. Вопрос оказался поставлен парламентом гораздо шире, чем это изначально было запланировано.

Министр отметил, что поддержал предложение Госдумы перенести обсуждение на конец марта — начало апреля, чтобы в целом сконцентрироваться на достижении национальных целей развития.

Ранее депутаты Госдумы раскритиковали подготовку Орешкина к правительственному часу, в том числе за отсутствие позиции по решению задачи повышения темпов экономического роста и перенесли его выступление.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что глава МЭР выступает в парламенте один раз в год и сводить выступление к обсуждению вопроса только в разрезе малого и среднего бизнеса будет неправильно.

По мнению Володина, Орешкину необходимо встретиться с фракциями, обсудить вопросы и предложить Госдуме варианты развития, что нужно для того, которые обеспечат выход на рост экономики 3% в 2021 году.

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