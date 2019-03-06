Орешкин прокомментировал критику Володина

Министр отметил, что поддержал предложение Госдумы перенести обсуждение на конец марта — начало апреля, чтобы в целом сконцентрироваться на достижении национальных целей развития.

Ранее депутаты Госдумы раскритиковали подготовку Орешкина к правительственному часу , в том числе за отсутствие позиции по решению задачи повышения темпов экономического роста и перенесли его выступление.