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13:28 (мск), источник: RTVi

ООН: 44% населения Северной Кореи страдает от недоедания

Около 11 млн жителей Северной Кореи не получают достаточно еды для нормального уровня жизни, потому что производство продуктов в 2018 году в КНДР упало до минимума за последние десять лет. Об этом сообщили в докладе ООН, который посвящен Северной Корее.

Источник: AFP 2019

В 2018 году в КНДР произвели 4,95 млн тонн продуктов. Это на 9% меньше показателей 2017 года. В ООН снижение показателя объяснили дефицитом пахотных земель, периодическими стихийными бедствиями и отсутствием доступа к современным удобрениям и сельскохозяйственной технике.

Специалисты ООН полагают, что КНДР нужно выделить гуманитарную помощь на сумму в $120 млн.

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По словам Тапана Мишра, сотрудника ООН, занимающийся помощью Северной Корее, недоедание угрожает целому поколению детей. Он добавил, что в 2018 году организация не смогла помочь сотням тысяч людей, которые находятся в бедственном положении. Например, 85 тысяч детей, сильно страдающих от голода, так и не получили гуманитарную помощь.

Из-за неэффективности экономической модели в стране, санкций за разработку ядерной программы и горных территорий, непригодых для земледелия, Северная Корея сталкивается с нехваткой еды для населения. В 1990-х годах после распада СССР, который помогал КНДР, и сокращения помощи от Китая, в Северной Корее начался затяжной экономический кризис.

В 1995 году проливные дожди привели к наводнениям, которые уничтожили урожай и страна столкнулась с самым тяжелым массовым голодом в своей истории.
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Дональд Трамп и Ким Чен Ын не договорились.

Он продлился четыре года. ООН оценило число жертв в 2 млн человек. Точную цифру определить невозможно, поскольку правительство Северной Кореи засекретило информацию. Российский ученый-востоковед, специалист по Корейскому полуострову Андрей Ланьков полагает, что с 1996 по 1999 годы в КНДР от голода умерли от 240 до 600 тысяч человек.

Власти США, Японии, Южной Кореи, Китая и других стран стали поставлять в КНДР продовольствие. Это помогло преодолеть кризис.

В феврале 2019 года во время встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в столице Вьетнама Ханое президент США Дональд Трамп отметил невероятный экономический потенциал Северной Кореи, который получит импульс для развития, если страна откажется от ядерных разработок. В свою очередь Ким Чен Ын попросил снять все санкции. Стороны не смогли договориться и саммит закончился без подписания совместной декларации.

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