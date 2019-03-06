Во Владимире пояснили слова чиновницы о питании в школе
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В департаменте образования Владимирской области пояснили слова руководителя ведомства Ольги Беляевой об организации питания детей в школах.
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В департаменте образования Владимирской области пояснили слова руководителя ведомства Ольги Беляевой об организации питания детей в школах.
В сообщении отмечается, что в соответствии со ст. 79 Федерального закона «Об образовании» бесплатным питанием обеспечиваются только дети с ограниченными возможностями здоровья.
Также в департаменте указали, что из бюджета каждый год выделяется «финансовая помощь» на организацию питания школьников с первого по четвертый класс. По данным ведомства, в прошлом году она составила более 155 тысяч рублей, а в этом году планируется выделить более 165 тысяч рублей.
Ранее Беляева заявила, что «организация питания детей в школах — исключительно ответственность родителя». Таким образом Беляева прокомментировала отмену бесплатных завтраков для части учеников младших классов во Владимире.
Согласно закону № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 37) «организация питания обучающихся возлагается на организации, осуществляющие образовательную деятельность».