Во Владимире пояснили слова чиновницы о питании в школе

В сообщении отмечается, что в соответствии со ст. 79 Федерального закона «Об образовании» бесплатным питанием обеспечиваются только дети с ограниченными возможностями здоровья.

Также в департаменте указали, что из бюджета каждый год выделяется «финансовая помощь» на организацию питания школьников с первого по четвертый класс. По данным ведомства, в прошлом году она составила более 155 тысяч рублей, а в этом году планируется выделить более 165 тысяч рублей.