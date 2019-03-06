64% американских избирателей уверены в преступном прошлом Дональда Трампа

Источник: AP 2019

Кроме того, 45% опрошенных полагают, что преступления он совершал и уже находясь на посту президента. В опросе, который проходил 1—4 марта , участвовали 1120 избирателей из разных штатов.

По мнению 40% опрошенных избирателей, если кандидат в президенты платит деньги за то, чтобы в ходе предвыборной кампании скрыть порочащую его информацию, а потом скрывает факт оплаты этой услуги, то это безнравственный поступок и преступление. В то же время 21% опрошенных считает, что это действительно безнравственно, но преступлением не является. Еще 20% полагают, что ничего безнравственного тут нет.

В ходе того же опроса граждан спрашивали, должен ли Конгресс США начать процедуру импичмента в отношении президента Трампа. Отрицательно на этот вопрос ответили 59% опрошенных. Но 58% респондентов считают, что Конгресс США должен более тщательно расследовать утверждения бывшего адвоката Дональда Трампа Майкла Коэна о безнравственном и преступном поведении президента. При этом только 44% избирателей верят, что Майкл Коэн говорит правду, а 36% считают, что он лгал. Большинство избирателей, 65%, не верят и в честность самого Дональда Трампа, и это самый высокий процент по этому пункту за все время его президентства.

Алена Миклашевская

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