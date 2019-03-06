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17:52 (мск), источник: Ведомости

Орешкин еще в декабре просил Володина изменить тему «правительственного часа»

Министр экономического развития Максим Орешкин написал председателю Госдумы Вячеславу Володину в декабре письмо, в котором просил скорректировать тему «правительственного часа», который запланирован на весеннюю сессию нижней палаты парламента. Документ есть в распоряжении «Ведомостей», первым о нем написало РБК, его подлинность изданию подтвердил один источник.

Источник: РИА "Новости"

Орешкин написал письмо Володину 17 декабря. Министр хотел посвятить свое выступление только итогам социально-экономическому развитию России, следует из письма. Орешкин просил Володина убрать из обсуждения национальный проект о малом и среднем предпринимательстве, говорится там же. Его реализация начнется только с 2019 г., обращал внимание министр. По его мнению, докладывать о нацпроекте в марте было бы преждевременным.

Володин ответил Орешкину на следующий день — 18 декабря, его письмо есть также в распоряжении «Ведомостей». Спикер попросил министра выступить не только с итогами социально-экономического развития России, но и рассказать о реализации национального проекта о малом и среднем предпринимательстве.

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В среду, 6 марта, Орешкин выступал перед Госдумой в рамках «правительственного часа». Когда он закончил говорить, Володин спросил, сколько средств будет выделено в этом году на реализацию нацпроектов и какая часть денег уже доведена до регионов. По словам Орешкина, речь идет о «нескольких сотнях миллиардов рублей». Володина этот ответ не устроил. В разговор вмешались лидер ЛДПР Владимир Жириновский, председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров и депутат от «Справедливой России» Валерий Гартунг. Последний в итоге предложил перенести выступление министра, с чем остальные согласились.

Орешкин отметил, что его устраивают новые сроки выступления, но попросил дополнительно обсудить тему. По словам министра, вопрос оказался поставлен парламентом гораздо шире, чем это было изначально запланировано, из-за чего обсуждение ушло в сторону разговора к общей ситуации с нацпроектами.

Сколько денег выделят на нацпроекты?
Источник:©Аргументы и факты
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