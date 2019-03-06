Орешкин еще в декабре просил Володина изменить тему «правительственного часа»

Источник: РИА "Новости"

Орешкин написал письмо Володину 17 декабря. Министр хотел посвятить свое выступление только итогам социально-экономическому развитию России, следует из письма. Орешкин просил Володина убрать из обсуждения национальный проект о малом и среднем предпринимательстве, говорится там же. Его реализация начнется только с 2019 г., обращал внимание министр. По его мнению, докладывать о нацпроекте в марте было бы преждевременным.

Володин ответил Орешкину на следующий день — 18 декабря, его письмо есть также в распоряжении «Ведомостей». Спикер попросил министра выступить не только с итогами социально-экономического развития России, но и рассказать о реализации национального проекта о малом и среднем предпринимательстве.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=167978656&id=456239151&hash=934f3244d2f2facf&hd=1?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В среду, 6 марта, Орешкин выступал перед Госдумой в рамках «правительственного часа». Когда он закончил говорить, Володин спросил, сколько средств будет выделено в этом году на реализацию нацпроектов и какая часть денег уже доведена до регионов. По словам Орешкина, речь идет о «нескольких сотнях миллиардов рублей». Володина этот ответ не устроил. В разговор вмешались лидер ЛДПР Владимир Жириновский, председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров и депутат от «Справедливой России» Валерий Гартунг. Последний в итоге предложил перенести выступление министра, с чем остальные согласились.