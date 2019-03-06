В 2018 году контрразведка раскрыла почти 600 иностранных шпионов
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В прошлом году российская контрразведка раскрыла 129 кадровых сотрудников и 465 агентов иностранных спецслужб, заявил Владимир Путин на коллегии ФСБ.
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В прошлом году российская контрразведка раскрыла 129 кадровых сотрудников и 465 агентов иностранных спецслужб, заявил Владимир Путин на коллегии ФСБ.
Президент отметил, что зарубежные разведки стремятся наращивать активность в России, влиять на процессы в стране. По его словам, они «всеми путями ищут доступ к сведениям политического, экономического, научного, технологического характера».
Поэтому работа должна быть эффективной, ежедневной, строиться на современных методах. Особенно это касается защиты данных о разработках, испытаниях и производстве российских перспективных систем вооружения, а также о передовых технологиях военного и двойного назначения.
Глава государства уточнил, что в этой сфере контроль должен быть «самым строгим и тщательным».
«При этом этот контроль должен быть умным, искусственных препятствий, барьеров для использования мощного задела, созданного в оборонной сфере в интересах гражданских отраслей, решения задач развития, искусственных барьеров создавать не нужно», — добавил Путин.
Президент призвал не повторять ошибок прошлого, когда многие перспективные разработки годами лежали в сейфах
Заседание коллегии Федеральной службы безопасности посвящено итогам работы в 2018 году и планам на нынешний.