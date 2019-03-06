The Guardian узнал о споре между королем Саудовской Аравии и наследным принцем
Москва. 6 марта. INTERFAX.RU — Размолвка произошла между королем Саудовской Аравии Салманом ибн
Москва. 6 марта. INTERFAX.RU — Размолвка произошла между королем Саудовской Аравии Салманом ибн
Отмечается, что король и принц разошлись во взглядах по целому ряду ключевых вопросов, включая продолжающуюся войну в Йемене.
Отношения между отцом и сыном осложнились после гибели в Турции оппозиционного журналиста Джамала Хашкаджи, которого убили в здании посольства Саудовской Аравии.
Окружение Салмана Аль Сауда было так обеспокоено, что направило новую группу охранников взамен работавшей с королем. Такое решение было принято из опасений, что поехавшие в командировку сотрудники служб безопасности могли быть сторонниками принца.
В результате наследник даже не встречал отца в аэропорту после его зарубежного визита.
Во время отсутствия короля Мухаммед бин Салман провел несколько кадровых перестановок, включая назначение женщины послом Саудовской Аравии в США и назначение собственного брата министром обороны. Хотя такие решения обычно долго готовятся, в этот раз король узнал о кадровых перестановках из новостей по телевидению. Указы о назначении традиционно объявляются от имени короля, но в этот раз они были подписаны «заместителем короля».