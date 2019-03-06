Орешкин объяснил критику Володина масштабностью задач

Был полный объем цифр и полный объем ответов по нацпроектам. Вячеслав Викторович поставил вопрос гораздо шире, он касался не только моего министерства, но и правительства в целом. К обсуждению общеправительственной повестки детально я подготовлен не был.

Орешкин уточнил , что такое обсуждение также требует «детальной проработки в комитетах Госдумы , подготовки всей повестки». Министр подчеркнул, что согласен с Володиным в том, что повестку правительственного часа надо расширять. Эмоциональность спикера Госдумы Максим Орешкин объяснил серьезностью обсуждаемых тем.

Эмоциональная составляющая была связана с масштабностью тех задач, которые необходимо решать, проблематики, не очень хорошими показателями по динамике, которые мы видим в конце прошлого — начале этого года.

«Я в своем выступлении тоже говорил, что у нас замедлился рост ВВП — 0,7% в январе, и в том числе это связано с тем, что у нас происходит с государственными финансами, как тратятся и расходуются средства по национальным проектам, как они быстро реализуются. Вот эту проблематику я в своем выступлении озвучил, и Вячеслав Викторович был эмоционален именно потому, что это действительно серьезный вопрос, касающийся всей страны и ее развития», — заявил министр.