Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самая странная «Пятерочка» в России изумила соцсети (фото)
В суде с Егора Бероева требуют миллион рублей
Актриса Ирина Лачина рассказала о тяжелых родах
Стеша Маликова пришла в Большой театр в ультракоротком платье
Что делать, если вы затопили соседей: инструкция
На вкус и цветЧто влияет на наши предпочтения в еде
Спецназ ФСБ пошел на штурм отдела МВД
Предсказана скорая катастрофа в США
Алсу расплакалась во время выступления дочери в «Голосе»
Умер Люк Перри из «Беверли-Хиллз 90210»
Американцы пытаются изменить закон РФ для продажи своих колёс
Сотникова ушла от женатого Ветрова к миллиардеру
Стеша Маликова пришла в Большой театр в ультракоротком платье
Алсу снялась в фотосессии в тюрбане
Собчак спросила у Рудковской, что она будет делать с сыном-геем
Не смертельно: мужчина терпел боль в животе и умер
В Украине начали создавать батальон для захвата Крыма - Бальбек
В суде с Егора Бероева требуют миллион рублей
Фоторепортажи
12Самые красивые пейзажные фото года
16Что увидел мир во время суперлуния
18:15 (мск), источник: Коммерсантъ

Орешкин объяснил критику Володина масштабностью задач

Глава Минэкономики Максим Орешкин прокомментировал журналистам свое выступление в рамках «правительственного часа», которое прервал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Источник: РИА "Новости"

По словам министра, его выступление касалось малого и среднего предпринимательства, а спикера волновали реализация нацпроектов и темпы роста ВВП страны.

Был полный объем цифр и полный объем ответов по нацпроектам. Вячеслав Викторович поставил вопрос гораздо шире, он касался не только моего министерства, но и правительства в целом. К обсуждению общеправительственной повестки детально я подготовлен не был.
Максим Орешкин
глава Минэкономики РФ (цитата по РБК)

Орешкин уточнил, что такое обсуждение также требует «детальной проработки в комитетах Госдумы, подготовки всей повестки». Министр подчеркнул, что согласен с Володиным в том, что повестку правительственного часа надо расширять. Эмоциональность спикера Госдумы Максим Орешкин объяснил серьезностью обсуждаемых тем.

Во время загрузки произошла ошибка.
Эмоциональная составляющая была связана с масштабностью тех задач, которые необходимо решать, проблематики, не очень хорошими показателями по динамике, которые мы видим в конце прошлого — начале этого года.
Максим Орешкин  
глава Минэкономики РФ
Новость
Деньги улетают в трубу: что не так с нацпроектами

«Я в своем выступлении тоже говорил, что у нас замедлился рост ВВП — 0,7% в январе, и в том числе это связано с тем, что у нас происходит с государственными финансами, как тратятся и расходуются средства по национальным проектам, как они быстро реализуются. Вот эту проблематику я в своем выступлении озвучил, и Вячеслав Викторович был эмоционален именно потому, что это действительно серьезный вопрос, касающийся всей страны и ее развития», — заявил министр.

Напомним, утром 6 марта Вячеслав Володин прервал правительственный час с участием Максима Орешкина. По словам спикера, министр не смог раскрыть предложенную для обсуждения тему. В итоге выступление главы Минэкономики решили перенести на конец марта или начало апреля. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отмечал, что «впервые за 20 лет депутат прервал министра».

Сколько денег выделят на нацпроекты?
Источник:©Аргументы и факты
Следите за развитием темы Как развивался скандал с выступлением Орешкина в Госдуме
 Рейтинг самых богатых российских миллиардеров
Многодетный инвалид-колясочник оказался террористом
В России расширен список автомобилей с «налогом на роскошь»
Новые санкции США ударят по газовой отрасли России
Поставщики белух и косаток из китовой тюрьмы обратились к Путину
Как развлекается самый дорогой футболист мира (фото)
Россиянин пролез на платформу с коляской и прослыл «папой года»
Призрак допинга. Наши биатлонисты снова под угрозой
Спорт
Год без биатлона: россиянку дисквалифицируют за допинг Маргарита Васильева не сможет выступить на чемпионате мира в Швеции. По информации СМИ, спортсменка признана виновной в нарушении антидопинговых правил
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note10 показали на первых рендерах Во-первых, это красиво.
Авто
Hyundai удивил абсолютно новой (очень дерзкой) «Сонатой» Hyundai Motor представила изображения нового поколения модели Sonata: как отмечает корейская марка, это больше не седан, а четырёхдверное купе
Кино
Алсу расплакалась во время выступления дочери в «Голосе» Певица рассказала об участии Микеллы в популярном проекте
Недвижимость
10 правил жизни в квартире с тещей или свекровью
Под Москвой есть дачи дешевле 150 тысяч рублей. Стоит ли их покупать?
Как выглядит черная-черная квартира в Сочи за 36 млн
Как выглядит квартира рядом с Кремлем: фото
Дети
Сергей Лазарев планирует стать отцом во второй раз Певец заявил, что хочет много детей
Леди
В моду вошли необъятные сапоги: как это носить (фото) Они вернулись — те самые необъятные сапоги с прошлого года перекочевали в новый сезон, причем на этот раз у нескольких дизайнеров сразу
Все о ремонте
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Дизайн небольшой двушки для семьи: как обустроить полноценную детскую в гостиной
Вагон поезда времен Второй мировой войны превратили в стильное жилье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь