Орешкин объяснил критику Володина масштабностью задач
Глава Минэкономики Максим Орешкин прокомментировал журналистам свое выступление в рамках «правительственного часа», которое прервал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Глава Минэкономики Максим Орешкин прокомментировал журналистам свое выступление в рамках «правительственного часа», которое прервал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По словам министра, его выступление касалось малого и среднего предпринимательства, а спикера волновали реализация нацпроектов и темпы роста ВВП страны.
Был полный объем цифр и полный объем ответов по нацпроектам. Вячеслав Викторович поставил вопрос гораздо шире, он касался не только моего министерства, но и правительства в целом. К обсуждению общеправительственной повестки детально я подготовлен не был.
Орешкин уточнил, что такое обсуждение также требует «детальной проработки в комитетах Госдумы, подготовки всей повестки». Министр подчеркнул, что согласен с Володиным в том, что повестку правительственного часа надо расширять. Эмоциональность спикера Госдумы Максим Орешкин объяснил серьезностью обсуждаемых тем.
Эмоциональная составляющая была связана с масштабностью тех задач, которые необходимо решать, проблематики, не очень хорошими показателями по динамике, которые мы видим в конце прошлого — начале этого года.
«Я в своем выступлении тоже говорил, что у нас замедлился рост ВВП — 0,7% в январе, и в том числе это связано с тем, что у нас происходит с государственными финансами, как тратятся и расходуются средства по национальным проектам, как они быстро реализуются. Вот эту проблематику я в своем выступлении озвучил, и Вячеслав Викторович был эмоционален именно потому, что это действительно серьезный вопрос, касающийся всей страны и ее развития», — заявил министр.
Напомним, утром 6 марта Вячеслав Володин прервал правительственный час с участием Максима Орешкина. По словам спикера, министр не смог раскрыть предложенную для обсуждения тему. В итоге выступление главы Минэкономики решили перенести на конец марта или начало апреля. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отмечал, что «впервые за 20 лет депутат прервал министра».