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19:57 (мск), источник: Интерфакс

Посол Германии в Венесуэле объявлен персоной нон грата

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU — МИД Венесуэлы в среду объявил персоной нон грата посла Германии в Каракасе Даниэля Кринера.

В заявлении, распространенном венесуэльским внешнеполитическим ведомством, отмечается, что этот шаг предпринят ввиду того, что глава дипломатической миссии Германии «постоянно вмешивается во внутренние дела страны».

В документе говорится, что действия посла Германии противоречили нормам дипломатических отношений.

«Венесуэла считает неприемлемым факт того, что представитель иностранного государства использовал территорию (посольства) для выражения более частной роли, чем-то предписано государственному служащему», — отмечается в заявлении.

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