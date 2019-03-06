Посол Германии в Венесуэле объявлен персоной нон грата
Москва. 6 марта. INTERFAX.RU — МИД Венесуэлы в среду объявил персоной нон грата посла Германии в Каракасе Даниэля Кринера.
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Москва. 6 марта. INTERFAX.RU — МИД Венесуэлы в среду объявил персоной нон грата посла Германии в Каракасе Даниэля Кринера.
В заявлении, распространенном венесуэльским внешнеполитическим ведомством, отмечается, что этот шаг предпринят ввиду того, что глава дипломатической миссии Германии «постоянно вмешивается во внутренние дела страны».
В документе говорится, что действия посла Германии противоречили нормам дипломатических отношений.
«Венесуэла считает неприемлемым факт того, что представитель иностранного государства использовал территорию (посольства) для выражения более частной роли,
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