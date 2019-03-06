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20:07 (мск), источник: ТАСС

Гуайдо полагает, что администрация Мадуро не имела права высылать посла Германии

КАРАКАС, 6 марта. /ТАСС/ — Лидер венесуэльской оппозиции заявил, что это шантаж и угроза Даниэлю Кринеру, который внес большой вклад в попытки доставить гуманитарную помощь в Венесуэлу.

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Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо считает, что администрация президента Венесуэлы Николаса Мадуро не имела права объявлять персоной нон грата посла Германии в Боливарианской Республике Даниэля Кринера.

«Тот, кто узурпирует власть, не имеет права объявлять кого-либо персоной нон грата. Это шантаж и угроза послу Германии, который внес большой вклад в попытки доставить гуманитарную помощь [в Венесуэлу]", — сказал Гуайдо во время выступления в среду в Национальной ассамблее (однопалатный парламент, подконтрольный оппозиции). Слова оппозиционера приводит в своем Twitter венесуэльский журналист Габриэль Бастидас.

В свою очередь венесуэльский депутат Омар Барбоса заявил, что венесуэльский парламент «осуждает высылку посла Германии».

Мы выражаем нашу солидарность с послом и правительством Германии, которое поддержало народ Венесуэлы.

Ранее руководство Венесуэлы приняло решение за вмешательство во внутренние дела объявить персоной нон грата посла Германии в республике Даниэля Кринера.

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23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд страны, объявил себя исполняющим обязанности президента. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других государств. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

Позже Верховный суд Венесуэлы запретил Гуайдо выезжать из страны, однако ему удалось сбежать. На прошлой неделе он посетил Колумбию, Бразилию, Парагвай, Аргентину и Эквадор, а в понедельник вернулся в Боливарианскую Республику. Как сообщил политик в Twitter, его сопровождали послы Аргентины, Бразилии, Канады, Чили, Перу, Эквадора, Германии, Испании, Франции, Португалии, Румынии, Нидерландов, а также представитель ЕС.

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