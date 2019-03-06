Минтранс допустил рост цен на авиабилеты из-за индо-пакистанского конфликта
Закрытие неба над Пакистаном
Закрытие неба над Пакистаном
Закрытие неба над Пакистаном
Он пояснил, что
Управление гражданской авиации Пакистана на прошлой неделе закрыло воздушное пространство страны для коммерческих рейсов после того, как пакистанская армия заявила, что сбила два индийских военных самолета. Запрет на полеты над Пакистаном действует до 7 марта, пока не сообщается, будет ли он продлен. Кроме того, Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям на время полностью или частично прекратить полеты над Индией, Пакистаном и Афганистаном.
В основном над Пакистаном летают рейсы в Таиланд.
Конфликт между Индией и Пакистаном обострился после того, как 26 февраля самолеты индийских ВВС нанесли удар по позициям боевиков группировки «Джаиш-е-Мухаммад» на пакистанской территории.