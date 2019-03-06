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20:45 (мск), источник: Ведомости

Минтранс допустил рост цен на авиабилеты из-за индо-пакистанского конфликта

Закрытие неба над Пакистаном из-за конфликта с Индией в перспективе может привести к росту цен на авиабилеты по соответствующим направлениям на 10−12%, считает министр транспорта Евгений Дитрих. «Скорее всего, это на цену билета повлияет, но не сейчас, через какое-то время. Процентов 10−12», — цитирует министра «РИА Новости».

Источник: Reuters

Закрытие неба над Пакистаном из-за конфликта с Индией в перспективе может привести к росту цен на авиабилеты по соответствующим направлениям на 10−12%, считает министр транспорта Евгений Дитрих. «Скорее всего, это на цену билета повлияет, но не сейчас, через какое-то время. Процентов 10−12», — цитирует министра «РИА Новости».

Дитрих отметил, что авиакомпании пока не представляли Минтрансу оценки своих убытков, при этом министр выразил уверенность в том, что перевозчики несут убытки из-за индо-пакистанского конфликта.

Он пояснил, что из-за закрытия воздушного пространства Пакистана авиакомпаниям приходится менять маршруты, удлиняя их и организуя стыковочные рейсы с дозаправками.

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Управление гражданской авиации Пакистана на прошлой неделе закрыло воздушное пространство страны для коммерческих рейсов после того, как пакистанская армия заявила, что сбила два индийских военных самолета. Запрет на полеты над Пакистаном действует до 7 марта, пока не сообщается, будет ли он продлен. Кроме того, Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям на время полностью или частично прекратить полеты над Индией, Пакистаном и Афганистаном.

В основном над Пакистаном летают рейсы в Таиланд. Из-за индо-пакистанского конфликта длительность перелетов в эту страну и в другие популярные у туристов государства Азии увеличилась на 1,5−2 часа, рейсы выполняются по альтернативным маршрутам через Китай, Оман и Иран. Стоимость перелетов для пассажиров пока остается прежней.

Конфликт между Индией и Пакистаном обострился после того, как 26 февраля самолеты индийских ВВС нанесли удар по позициям боевиков группировки «Джаиш-е-Мухаммад» на пакистанской территории.

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