Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самая странная «Пятерочка» в России изумила соцсети (фото)
Как выглядит автомобиль за миллиард рублей (фото)
Виктория Лопырева показала нежное фото с сыном
Максим Галкин рассказал о ссоре с Аллой Пугачевой
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Автоинспектор погиб при оформлении ДТП Белый Lexus на полной скорости врезался в стоящие на аварийке автомобили
Спецназ ФСБ пошел на штурм отдела МВД
Предсказана скорая катастрофа в США
Умер актер из «Возвращения Мухтара» и «Дня рождения Буржуя»
Галкин и Лорак на пресс-завтраке премии «Муз-ТВ»
Земля будет гореть: на Украине готовятся к войне с Россией
Женщина умерла на свидании с зеком в тюрьме - СМИ
Максим Галкин рассказал о ссоре с Аллой Пугачевой
Водянова, Денев, Викандер и другие гости на показе Louis Vuitton
Собчак спросила у Рудковской, что она будет делать с сыном-геем
Не смертельно: мужчина терпел боль в животе и умер
Упавший на тротуаре мужчина отсудил 500 тысяч рублей
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Фоторепортажи
16Карнавал в Рио
8Умер Кит Флинт
01:30 (мск), источник: Интерфакс

Госдеп подтвердил информацию о задержании в России двух граждан США

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU — Госдепартамент США подтвердил информацию о задержании в России двух граждан США, сообщил в среду американский телеканал CNN.

«Мы можем подтвердить, что два гражданина США были задержаны в Новороссийске, в России», — сообщил CNN представитель Госдепа США.

По его словам, «в силу правил обеспечения защиты частной жизни мы (госдеп — ИФ) не располагаем на данный момент дополнительной информацией».

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила CNN информацию о задержании двух граждан США, которые являются членами мормонской Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.

Постпред Британии при ООН раскритиковала российскую науку
От создателей «Кто хочет стать миллионером?» требуют 87 млн
В «ЕР» проверят высказывание депутата о «пенсиях тунеядцев»
Ученые рассказали о настоящем убийце динозавров
«Манчестер Юнайтед» сенсационно выбил ПСЖ из Лиги чемпионов
Российские лыжники погибли в ДТП по дороге на гонку
Спорт
«ПСЖ» — «МЮ»: сумасшедший камбэк в Париже на последних секундах Кажется, Буффон никогда не выиграет Лигу чемпионов
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note10 показали на первых рендерах Во-первых, это красиво.
Авто
Hyundai удивил абсолютно новой (очень дерзкой) «Сонатой» Hyundai Motor представила изображения нового поколения модели Sonata: как отмечает корейская марка, это больше не седан, а четырёхдверное купе
Кино
Алсу расплакалась во время выступления дочери в «Голосе» Певица рассказала об участии Микеллы в популярном проекте
Недвижимость
Как выглядит квартира с видом на храм Спаса на Крови
В деревню, в глушь, в Болгарию. Где звезды покупают себе «дачи»
Каково жить в одном из самых элитных домов Санкт-Петербурга
10 правил жизни в квартире с тещей или свекровью
Дети
Сергей Лазарев планирует стать отцом во второй раз Певец заявил, что хочет много детей
Леди
В моду вошли необъятные сапоги: как это носить (фото) Они вернулись — те самые необъятные сапоги с прошлого года перекочевали в новый сезон, причем на этот раз у нескольких дизайнеров сразу
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь