Госдеп подтвердил информацию о задержании в России двух граждан США

«Мы можем подтвердить, что два гражданина США были задержаны в Новороссийске, в России», — сообщил CNN представитель Госдепа США.

По его словам, «в силу правил обеспечения защиты частной жизни мы (госдеп — ИФ) не располагаем на данный момент дополнительной информацией».