Госдеп подтвердил информацию о задержании в России двух граждан США
Москва. 6 марта. INTERFAX.RU — Госдепартамент США подтвердил информацию о задержании в России двух граждан США, сообщил в среду американский телеканал CNN.
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Москва. 6 марта. INTERFAX.RU — Госдепартамент США подтвердил информацию о задержании в России двух граждан США, сообщил в среду американский телеканал CNN.
«Мы можем подтвердить, что два гражданина США были задержаны в Новороссийске, в России», — сообщил CNN представитель Госдепа США.
По его словам, «в силу правил обеспечения защиты частной жизни мы (госдеп — ИФ) не располагаем на данный момент дополнительной информацией».
В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила CNN информацию о задержании двух граждан США, которые являются членами мормонской Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.