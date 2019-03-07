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00:17 (мск), источник: Lenta.Ru

В Британии раскритиковали российскую науку

Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс раскритиковала российскую науку в ходе консультаций по химическому оружию в Совете Безопасности ООН. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: AP 2019

Пирс высказалась о новом докладе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по химатаке в сирийском городе Дума и реакции России на него.

«Доклад ОЗХО по Думе подготовлен уважаемыми международными экспертами с применением современной техники. Мы знаем, что русским это не понравилось, что является еще одним примером российских научных изысканий вроде “Земля плоская”», — сказала Пирс.

По ее словам, России следует направить усилия на расследование применения химического оружия властями Сирии против мирного населения.

Дипломат заявила, что российская сторона «делает из доклада ОЗХО помойку».

1 марта миссия по установлению фактов применения химического оружия в Сирии (МУФС) пришла к выводу, что во время химической атаки в апреле 2018 года в сирийской Думе использовали хлор.

Сирийские власти неоднократно заявляли, что не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а химический арсенал вывезли из страны под контролем ОЗХО. Россия назвала атаку в сирийской Думе постановкой иностранных спецслужб.

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