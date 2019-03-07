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01:03 (мск), источник: ТАСС

СМИ: США решили вкладывать деньги в разработку гиперзвукового оружия

ВАШИНГТОН, 7 марта. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение вкладывать средства не в укрепление противоракетной обороны (ПРО), как многократно заявляла ранее, а в наращивание своего наступательного потенциала, в том числе в разработку гиперзвукового оружия.

Источник: Reuters

Об этом сообщил в среду журнал Foreign Policy, в распоряжение которого попал текст бюджетного запроса Пентагона на следующий финансовый год, который в США начинается с 1 октября.

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В документе министерство просит у Конгресса США выделить Агентству по ПРО $9,4 млрд по сравнению с $9,9 млрд в 2018 году. При этом, по информации издания, возрос запрос на выделение средств на исследование и разработку гиперзвукового оружия.

Журнал подчеркивает, что такое решение идет вразрез с положениями представленной в январе новой Стратегии дальнейшего развития американской системы ПРО. Представляя доктрину, Трамп заявил о необходимости наращивания потенциала противоракетной обороны страны.

Однако, как сообщили журналу его источники в минобороны, бюджетный запрос «соответствует планам президента», а сокращение финансирования «не обязательно означает снижение уровня потенциала» ПРО. Они также пояснили, что ряд объектов ПРО США уже получили необходимое финансирование и не нуждаются в дополнительных средствах в ближайшее время.

Министерство обороны США также намерено приобрести несколько израильских систем ПВО «Железный купол» и просит у законодателей выделить на это $370 млн.

Бюджетный запрос Пентагона будет опубликован в марте, отмечает издание.

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