Разведка Южной Кореи сообщила, что КНДР продолжает обогащение урана в военных целях
СЕУЛ, 7 марта. /ТАСС/. КНДР продолжает использование установок по обогащению урана, расположенных в
СЕУЛ, 7 марта. /ТАСС/. КНДР продолжает использование установок по обогащению урана, расположенных в
«Известно, что установки по обогащению урана продолжали нормальную работу еще перед недавним саммитом лидеров КНДР и США», — приводит агентство слова директора НРС Со Хун.
Ранее южнокорейская разведка сообщала, что КНДР с конца прошлого года не использует пятимегаваттный ядерный реактор в Йонбёне, из получаемых на котором отработанных топливных стержней при переработке выходит от пяти до семи килограммов оружейного плутония в год. Для производства одной атомной бомбы требуется шесть килограммов этого расщепляемого материала.
В то же время Со Хун сообщил, что НРС засекла активное передвижение грузовиков в исследовательском центре в районе Саным в пригороде Пхеньяна. Считается, что именно там производятся несколько моделей северокорейских баллистических ракет, включая межконтинентальную «Хвасон-15».
В ходе ханойского саммита