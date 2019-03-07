Разведка Южной Кореи сообщила, что КНДР продолжает обогащение урана в военных целях

«Известно, что установки по обогащению урана продолжали нормальную работу еще перед недавним саммитом лидеров КНДР и США», — приводит агентство слова директора НРС Со Хун.

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Ранее южнокорейская разведка сообщала, что КНДР с конца прошлого года не использует пятимегаваттный ядерный реактор в Йонбёне, из получаемых на котором отработанных топливных стержней при переработке выходит от пяти до семи килограммов оружейного плутония в год. Для производства одной атомной бомбы требуется шесть килограммов этого расщепляемого материала.

В то же время Со Хун сообщил, что НРС засекла активное передвижение грузовиков в исследовательском центре в районе Саным в пригороде Пхеньяна. Считается, что именно там производятся несколько моделей северокорейских баллистических ракет, включая межконтинентальную «Хвасон-15».