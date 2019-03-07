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04:20 (мск), источник: ТАСС

Разведка Южной Кореи сообщила, что КНДР продолжает обогащение урана в военных целях

СЕУЛ, 7 марта. /ТАСС/. КНДР продолжает использование установок по обогащению урана, расположенных в научно-исследовательском ядерном комплексе в Йонбёне. Об этом сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на данные Национальной разведывательной службы (НРС) Республики Корея.

«Известно, что установки по обогащению урана продолжали нормальную работу еще перед недавним саммитом лидеров КНДР и США», — приводит агентство слова директора НРС Со Хун.

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Ранее южнокорейская разведка сообщала, что КНДР с конца прошлого года не использует пятимегаваттный ядерный реактор в Йонбёне, из получаемых на котором отработанных топливных стержней при переработке выходит от пяти до семи килограммов оружейного плутония в год. Для производства одной атомной бомбы требуется шесть килограммов этого расщепляемого материала.

В то же время Со Хун сообщил, что НРС засекла активное передвижение грузовиков в исследовательском центре в районе Саным в пригороде Пхеньяна. Считается, что именно там производятся несколько моделей северокорейских баллистических ракет, включая межконтинентальную «Хвасон-15».

В ходе ханойского саммита 27—28 февраля лидер КНДР Ким Чен Ын предложил Дональду Трампу демонтировать комплекс в Йонбёне в обмен на частичную отмену антисеверокорейских санкций. Однако президент США отверг это предложение, потребовав ликвидировать ряд других объектов. Саммит завершился без подписания соглашений или деклараций, стороны договорились продолжать диалог.

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Дональд Трамп и Ким Чен Ын не договорились.

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