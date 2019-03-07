Источник: в России не будут повышать возраст приобретения оружия

«После долгих обсуждений пришли к позиции о том, что такое повышение [возраста приобретения оружия] нецелесообразно», — сказал один из собеседников агентства. По его словам, «основная аргументация состоит в том, что эта мера не приведет к каким-либо серьезным системным последствиям, потому что количество преступлений или происшествий, происходящих с участием людей этого возраста, настолько мизерное, что даже не составляет погрешности».

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При этом «тема ужесточения контроля за оборотом оружия в целом сохраняется», уверен источник. По его данным, ряд инициатив в этом направлении «будет поддержан, в том числе идея о снятии ограничений на проверки Росгвардией охранных организаций — чтобы на них не распространялся прямым образом закон о государственном и муниципальном контроле». «Кроме того, могут появиться новации, связанные с так называемым выхолощенным оружием, потому что сегодня его правовой статус до конца не понятен», — добавил собеседник.

«Есть такая информация, что эти инициативы [о повышении возраста приобретения оружия] не будут поддержаны», — подтвердил другой источник ТАСС.

Официальное решение по соответствующим законопроектам пока не принято. «Они находятся на рассмотрении в комитете. Когда поступят официальные отзывы правительства, профильных ведомств и экспертов, парламентарии сформируют окончательную позицию по этому вопросу», — сообщили ТАСС в профильном думском комитете по безопасности и противодействию коррупции.

История вопроса

После трагедии в Керчи, где 17 октября прошлого года студент политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, целый ряд общественных и политических деятелей выступили с предложениями о повышении возраста покупателя при продаже оружия.

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В конце октября в Госдуме была создана рабочая группа по анализу законодательства об оружии и частных охранных предприятиях. На ее первом заседании 15 ноября обсуждалась инициатива об увеличении с 18 лет до 21 года возрастного ценза для граждан, намеренных приобрести гражданское огнестрельное оружие. 21 ноября вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что разработала законопроект, который не повышает возраст, но ужесточает правила приобретения огнестрельного гладкоствольного оружия для лиц в возрасте от 18 до 21 года.

26 ноября Государственный совет (законодательное собрание) Татарстана внес на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается повысить возраст покупателя оружия в РФ с 18 до 21 года. Исключений для каких-либо категорий граждан в нем не содержится.