Поклонская рассказала о компромате, который собрала на коллег из Госдумы

Источник: РИА Новости

Собрать его ей удалось за время руководства комиссией по этике и контролю за доходами.

«Самое время сказать о самих этих материалах», — написала Поклонская в своей новой автобиографической книге «Крымская весна: до и после. История из первых уст».

Первый материал касался возможной аффилированной связи депутата с жилищно-коммунальными организациями, завысившими, по данным предварительного следствия, тарифы для населения на общую сумму более 1,5 миллиарда рублей. То есть политик обманывал своих же избирателей, поясняет Поклонская.

Второй кейс свидетельствует о возможном вхождении депутатов в органы управления юридических лиц, зарегистрированных за рубежом, а именно во Франции и Финляндии, пишет депутат.

«А у одного из коллег по странному стечению обстоятельств фирма мамы получила более одного миллиарда рублей бюджетных средств в той же сфере деятельности, в которой осуществляет законодательное регулирование возглавляемый им комитет Государственной думы», — рассказывает парламентарий.

В сентябре прошлого года Поклонская перестала возглавлять комиссию Госдумы по этике и контролю за доходами в связи с упразднением этого подразделения. Сейчас она заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции.