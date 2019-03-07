В Греции освободили россиянина, задержанного по запросу Украины
АФИНЫ, 7 мар — РИА Новости. В Греции освободили россиянина Евгения Калинина, задержанного по запросу Украины, сообщил РИА Новости адвокат Яннис Рахиотис.
АФИНЫ, 7 мар — РИА Новости. В Греции освободили россиянина Евгения Калинина, задержанного по запросу Украины, сообщил РИА Новости адвокат Яннис Рахиотис.
Такое решение вынес прокурор Афинского апелляционного суда.
Калинин уже вылетел в Москву вместе со своей семьей, которая приехала в Грецию поддержать его. Проводили россиянина дипломаты из российского посольства в Афинах, добавил Рахиотис.
Российского экономиста, эксперта по энергетике Евгения Калинина задержали в Афинах 2 марта. В Греции он находился в служебной командировке.
Киев обвинил его в нарушении налогового законодательства. Калинин проработал на Украине около десяти лет, сначала в качестве
Россиянин и его защита уверены, что дело имело политическую подоплеку. Экономист включен в список украинского сайта «Миротворец».
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