В Греции освободили россиянина, задержанного по запросу Украины

Такое решение вынес прокурор Афинского апелляционного суда.

«В решении прокурора указывалось, что он был арестован и заключен в тюрьму по ошибке, поскольку против него не было международного ордера», — уточнил защитник.

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Калинин уже вылетел в Москву вместе со своей семьей, которая приехала в Грецию поддержать его. Проводили россиянина дипломаты из российского посольства в Афинах, добавил Рахиотис.

Российского экономиста, эксперта по энергетике Евгения Калинина задержали в Афинах 2 марта. В Греции он находился в служебной командировке.

Киев обвинил его в нарушении налогового законодательства. Калинин проработал на Украине около десяти лет, сначала в качестве вице-президента BP Ukraine, а затем — директором нефтеперерабатывающего завода в Одессе.