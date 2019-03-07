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12:57 (мск), источник: Коммерсантъ

Конгресс США опубликовал законопроект о запрете тратить деньги на испытание ракет из ДРСМД

Законопроект, в котором идет речь о запрете использовать бюджетные средства на испытание ракет, о которых говорится в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), опубликован на сайте Конгресса США.

Источник: РИА "Новости"

«Никакие бюджетные средства, выделенные Министерству обороны или каким-то другим образом ставшие ему доступными на 2020 финансовый год или любой последующий, не могут быть предоставлены или затрачены на испытание, оценку, закупку или развертывание любых ракет, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) (как если бы этот договор имел силу)», — сказано в документе.

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Проект закона разработала представитель от штата Гавайи Тулси Габбард. Госпожа Габбард претендует на место кандидата от Демократической партии в президенты США.

Ранее США начали процедуру выхода из Договора о РСМД 1 февраля. Россия на следующий день объявила о симметричном ответе.

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков утверждал, что действие договора может быть прекращено 2 августа.

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