Конгресс США опубликовал законопроект о запрете тратить деньги на испытание ракет из ДРСМД

«Никакие бюджетные средства, выделенные Министерству обороны или каким-то другим образом ставшие ему доступными на 2020 финансовый год или любой последующий, не могут быть предоставлены или затрачены на испытание, оценку, закупку или развертывание любых ракет, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) (как если бы этот договор имел силу)», — сказано в документе.