Госдума приняла законы о блокировках за фейковые новости и оскорбление власти

Источник: РИА "Новости"

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о блокировке интернет-ресурсов за публикацию фейковых новостей. Депутаты также одобрили закон о борьбе с материалами, оскорбляющими государственные символы и институты власти. Трансляция заседания ведется на сайте нижней палаты парламента. Совет Федерации рассмотрит обе инициативы 13 марта.

К фейковым новостям законопроект относит заведомо недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу жизни или здоровью граждан, имуществу либо может повлечь массовое нарушение общественного порядка или помешать работе объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры, включая кредитные организации.

интернет-СМИ о нарушении и потребует от них «незамедлительно» удалить заведомо ложное сообщение. В случае невыполнения требований ведомства страница с этим контентом будет «незамедлительно» блокироваться. Такой контент будет блокироваться во внесудебном порядке по инициативе генпрокурора или его заместителей: Роскомнадзор будет уведомлятьо нарушении и потребует от них «незамедлительно» удалить заведомо ложное сообщение. В случае невыполнения требований ведомства страница с этим контентом будет «незамедлительно» блокироваться.

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Остальные интернет-ресурсы, включая аккаунты обычных пользователей соцсетей, будут блокироваться без предупреждения и уведомления со стороны Роскомнадзора, как это происходит сейчас, например, с призывами к несанкционированным публичным акциям. К традиционным СМИ (печать, телевидение и радио) эти требования не относятся — они, как и новостные агрегаторы, выведены из-под действия закона.

К оскорбительной относится информация, которая в неприличной и оскорбляющей человеческое достоинство форме выражает явное неуважение к обществу, государству, госсимволам, Конституции и органам госвласти. Тем, кто опубликует такую информацию, Роскомнадзор даст сутки на ее удаление и заблокирует эти ресурсы лишь в случае, если они не выполнят требования.

Хотя в законопроекте о фейкньюс говорится о незамедлительной блокировке интернет-СМИ, фактически механизм предварительного уведомления дает возможность СМИ оперативно удалить недостоверный текст и избежать ограничения доступа к сайту, заверял ранее председатель комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин.

В реальности запуск процесса блокировки сайта не мгновенен, на это уходят часы, так что Роскомнадзор заинтересован, чтобы СМИ после получения уведомления самостоятельно оперативно удалило текст. Леонид Левин председатель комитета Госдумы по информполитике

Помимо блокировки за публикацию фейковой информации предусмотрены и штрафы, размер которых ко второму чтению был резко увеличен: за распространение фейкньюс, не повлекшее тяжелых последствий, граждане заплатят от 30 000 до 100 000 руб. (вместо первоначальных 3000−5000 руб.), а должностные лица — от 60 000 до 200 000 руб. (вместо 30 000−50 000 руб.). Если же эти действия приведут к гибели людей, массовым нарушениям порядка или прекращению работы важных объектов, то максимальная сумма штрафа составит 400 000 руб. для граждан, 900 000 руб. для должностных лиц и 1,5 млн руб. для юрлиц.

Выросли и штрафы за оскорбление власти: в первый раз граждане заплатят за это от 30 000 до 100 000 руб. (было от 1000 до 5000 руб.), во второй — от 100 000 до 200 000 руб. (возможен и арест на 15 суток), а в третий — от 200 000 до 300 000 руб.

Законопроекты на рассмотрение Госдумы внесла группа парламентариев, в том числе сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Дмитрий Вяткин. Главный юрист «Коммерсанта» Георгий Иванов говорил, что они создают угрозу для работы многих профессиональных СМИ, использующих источники. Есть вероятность, что Генпрокуратура станет считать фейком нежелательные для властей новости, написанные на основе информации источников, пояснял он. Соруководитель объединенной редакции РБК Елизавета Голикова называла инициативы «инструментом давления на СМИ». «В отсутствие критериев “непроверенной” информации под фильтр могут попасть значимые и достоверные новости», — поясняла она. Оба документа были одобрены депутатами во втором чтении в среду, 6 марта.