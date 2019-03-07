Госдума приняла законы о блокировках за фейковые новости и оскорбление власти
Представители СМИ ранее жаловались, что инициатива угрожает их работе.
Представители СМИ ранее жаловались, что инициатива угрожает их работе.
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о блокировке
К фейковым новостям законопроект относит заведомо недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу жизни или здоровью граждан, имуществу либо может повлечь массовое нарушение общественного порядка или помешать работе объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры, включая кредитные организации.
Остальные
К оскорбительной относится информация, которая в неприличной и оскорбляющей человеческое достоинство форме выражает явное неуважение к обществу, государству, госсимволам, Конституции и органам госвласти. Тем, кто опубликует такую информацию, Роскомнадзор даст сутки на ее удаление и заблокирует эти ресурсы лишь в случае, если они не выполнят требования.
Хотя в законопроекте о фейкньюс говорится о незамедлительной блокировке
В реальности запуск процесса блокировки сайта не мгновенен, на это уходят часы, так что Роскомнадзор заинтересован, чтобы СМИ после получения уведомления самостоятельно оперативно удалило текст.
Помимо блокировки за публикацию фейковой информации предусмотрены и штрафы, размер которых ко второму чтению был резко увеличен: за распространение фейкньюс, не повлекшее тяжелых последствий, граждане заплатят от 30 000 до 100 000 руб. (вместо первоначальных 3000−5000 руб.), а должностные лица — от 60 000 до 200 000 руб. (вместо 30 000−50 000 руб.). Если же эти действия приведут к гибели людей, массовым нарушениям порядка или прекращению работы важных объектов, то максимальная сумма штрафа составит 400 000 руб. для граждан, 900 000 руб. для должностных лиц и 1,5 млн руб. для юрлиц.
Законопроекты на рассмотрение Госдумы внесла группа парламентариев, в том числе сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Дмитрий Вяткин. Главный юрист «Коммерсанта» Георгий Иванов говорил, что они создают угрозу для работы многих профессиональных СМИ, использующих источники. Есть вероятность, что Генпрокуратура станет считать фейком нежелательные для властей новости, написанные на основе информации источников, пояснял он. Соруководитель объединенной редакции РБК Елизавета Голикова называла инициативы «инструментом давления на СМИ». «В отсутствие критериев “непроверенной” информации под фильтр могут попасть значимые и достоверные новости», — поясняла она. Оба документа были одобрены депутатами во втором чтении в среду, 6 марта.