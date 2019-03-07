На Украине возбудили уголовное дело против Зеленского

Источник: AFP 2019

Он уточнил, что против него и его компании «Студия Квартал 95» возбудили уголовное дело об отмывании денег, а также планируют еще одно — о ДТП.

«Депутат из одной партии из трех букв регистрирует криминальное дело конкретно против меня… Я думаю, что в ближайшее время появится криминальное дело против меня, что я якобы в 2002 году на автомобиле в Черниговской области сбил человека… Это уже предел», — заявил Зеленский в видеообращении на своей странице Facebook.

Кандидат в президенты Украины также рассказал, что «специальные люди» ищут контакты в самопровозглашенной ЛНР, чтобы установить билборды с его лицом.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост главы государства претендует рекордное за всю историю число кандидатов — 43. Лидером рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, однако в январе Зеленский обошел ее. Рейтинг действующего главы государства Петра Порошенко составляет около 20%.