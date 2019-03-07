Российским призывникам предоставят больше отсрочек от армии
В Государственной думе прошел второе чтение законопроект, который призван уравнять студентов в праве на отсрочку от армии.
В Государственной думе прошел второе чтение законопроект, который призван уравнять студентов в праве на отсрочку от армии.
«Поправки позволяют молодым людям пройти непрерывное обучение вне зависимости от даты достижения ими призывного возраста», — говорится 7 марта на сайте Госдумы.
Авторы инициативы,
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заметил, что законопроект исправляет существовавшую несправедливость, при которой студенты, воспользовавшиеся отсрочкой в школе, не могли пойти в магистратуру. «Поправки позволяют молодым людям пройти непрерывное обучение вне зависимости от даты достижения ими призывного возраста», — объяснил Володин.
В комитете по обороне также поддержали нововведения. «Граждане, которые выбрали высшее профессиональное образование, могут воспользоваться четырьмя отсрочками от призыва на военную службу. Первый раз — в школе, второй раз — при обучении на подготовительном отделении, третий раз — при обучении по программам бакалавриата и специалитета, четвертый раз — при обучении по программам магистратуры. Мы считаем, этот законопроект очень нужный и важный для нашей молодежи», — подчеркнул председатель комитета Андрей Краснов.