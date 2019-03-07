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13:09 (мск), источник: Фонтанка

Российским призывникам предоставят больше отсрочек от армии

В Государственной думе прошел второе чтение законопроект, который призван уравнять студентов в праве на отсрочку от армии.

Источник: Emily Ranquist/CC0

«Поправки позволяют молодым людям пройти непрерывное обучение вне зависимости от даты достижения ими призывного возраста», — говорится 7 марта на сайте Госдумы.

Авторы инициативы, вице-спикер Ирина Яровая и председатель думского комитета по обороне Владимир Шаманов, предлагают позволить молодым людям, отметившим свое 18-летие в школе, получить отсрочку для бакалавриата, а затем — для магистратуры. Кроме того, юноши призывного возраста после школы могут получить отсрочку для обучения по программам среднего профессионального образования.

Новость
Российских студентов уравняют в правах на отсрочку от армии

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заметил, что законопроект исправляет существовавшую несправедливость, при которой студенты, воспользовавшиеся отсрочкой в школе, не могли пойти в магистратуру. «Поправки позволяют молодым людям пройти непрерывное обучение вне зависимости от даты достижения ими призывного возраста», — объяснил Володин.

В комитете по обороне также поддержали нововведения. «Граждане, которые выбрали высшее профессиональное образование, могут воспользоваться четырьмя отсрочками от призыва на военную службу. Первый раз — в школе, второй раз — при обучении на подготовительном отделении, третий раз — при обучении по программам бакалавриата и специалитета, четвертый раз — при обучении по программам магистратуры. Мы считаем, этот законопроект очень нужный и важный для нашей молодежи», — подчеркнул председатель комитета Андрей Краснов.

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