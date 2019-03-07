Российским призывникам предоставят больше отсрочек от армии

Авторы инициативы, вице-спикер Ирина Яровая и председатель думского комитета по обороне Владимир Шаманов, предлагают позволить молодым людям, отметившим свое 18-летие в школе, получить отсрочку для бакалавриата, а затем — для магистратуры . Кроме того, юноши призывного возраста после школы могут получить отсрочку для обучения по программам среднего профессионального образования.

В комитете по обороне также поддержали нововведения. «Граждане, которые выбрали высшее профессиональное образование, могут воспользоваться четырьмя отсрочками от призыва на военную службу. Первый раз — в школе, второй раз — при обучении на подготовительном отделении, третий раз — при обучении по программам бакалавриата и специалитета, четвертый раз — при обучении по программам магистратуры. Мы считаем, этот законопроект очень нужный и важный для нашей молодежи», — подчеркнул председатель комитета Андрей Краснов.