В МИД прокомментировали готовящуюся публикацию доклада Мюллера

Источник: РИА Новости

«А причем здесь Россия? Это абсолютно внутриполитическая история в США. Говорили об этом многократно, могу еще раз повторить — каждый раз так или иначе внутриполитические баталии, межпартийные, сейчас уже, наверное, межклановые, решаются вот такими громкими историями», — сказала Захарова во время брифинга, отвечая на вопрос, что России ждать от публикации доклада Мюллера.

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В последнее время американские СМИ со ссылкой на источники сообщают о том, что в ближайшие дни может быть объявлено о завершении расследования спецпрокурора, хотя минюст официально опроверг это. По существующим правилам, Мюллер не обязан предавать отчет гласности и даже законодатели могут рассчитывать только на короткое обобщение, а не полный текст. Вступивший недавно в должность генпрокурор Уилльям Барр пообещал конгрессу, что будет действовать по закону в этом вопросе.

Расследование вменяемого России «вмешательства» в американские выборы в 2016 году, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется спецпрокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США.