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16:25 (мск), источник: Газета.Ру

«Купите простой учебник»: Медведев отчитал клерка из США

Медведев дал совет дипломату из США взять учебник и «начать с азов».

Источник: РИА "Новости"

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посоветовал американскому дипломату изучить международное право, прежде чем делать громкие заявления по поводу Крыма и государственного суверенитета. Сам Медведев в настоящее время находится с официальным визитом в Люксембурге. Ранее в посольстве США призвали это европейское государство «убедить Москву изменить политику по Крыму», потому что Люксембург «тоже был оккупирован соседом».

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал призыв посольства США в Люксембурге по поводу «оккупации» Крыма. По словам главы правительства РФ, каждому дипломату стоит выучить «азы» международного права и освежить понятие «суверенитет», передает ФАН.

Не знаю, кто это сказал, не помню, естественно, фамилию клерка, но в любом случае хочу отметить следующее: такому человеку нужно достать самый простой учебник по международному публичному праву и начать изучение его азов.
Дмитрий Медведев
премьер-министр России
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Накануне визита Медведева в Люксембург посольство США в этой стране опубликовало специальное заявление, в котором напомнило, что Люксембург «дважды, как Крым, был оккупирован более крупным соседом». Поэтому, убеждены американские дипломаты, его властям будет легче найти с Москвой общий язык и «убедить РФ изменить политику в отношении Крыма».

По словам Медведева, дипломат должен понимать, что означает «государственный суверенитет», особенно в контексте Крыма.

«Может быть, тогда в голове у подобного человека все встанет на место, если, конечно, он сможет понять, что это [суверенитет] такое. Я в этом сомневаюсь», — отметил премьер.

В ходе двухдневного визита в Люксембург Медведев проведет переговоры с премьером Ксавье Беттелем. Стороны рассмотрят актуальные вопросы российско-люксембургского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а по итогам переговоров запланировано подписание ряда двусторонних документов.

Медведев также дал интервью местным журналистам. По словам российского премьера, «огородам» Люксембурга ничего не грозит.

«Наши гиперзвуковые ракеты обладают высокой точностью и надежностью, так что вашим огородам ничего не грозит. Если же говорить серьезно, то мы никому не угрожаем и уж тем более не собираемся ни на кого нападать и ни с кем воевать», — передает НСН слова российского премьера.

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Москва стремится иметь самое современное и высокотехнологичное оружие, добавил Медведев, но «не чтобы нападать — у нас генетическое неприятие войны, — а чтобы гарантировать национальную безопасность».

После встречи с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем Медведев погулял по историческому центру города.

Медведев и Беттель совершили прогулку по старой узкой улице Сен-Эспри. В ходе прогулки Беттель отклонился от заранее согласованного маршрута и показал Медведеву свою любимую шоколадную лавочку, хозяина которой он приветствует каждый день. На середине дороги делегация встретила министра юстиции Люксембурга Феликса Браза, который возвращался с работы.

Через некоторое время премьеры России и Люксембурга также встретили главу МИД страны Жана Ассельборна и Великого герцога Анри.

При этом Беттель заверил Медведева, что все встречи были случайны. «Теперь вы знакомы почти со всеми жителями Люксембурга», — пошутил люксембургский премьер.

После прогулки главы правительств России и Люксембурга посетили городской музей истории. Население Люксембурга, граничащего с Францией и Германией, составляет около 500 тыс. человек.

Во время Первой мировой войны Люксембург был оккупирован войсками кайзеровской Германии. Во время Второй мировой войны государство снова было оккупировано немецкими войсками, после чего герцогский двор и члены правительства были вынуждены эмигрировать и жить в изгнании.

В 1944 году, еще во время Второй мировой войны, люксембургское правительство в эмиграции подписало в Лондоне соглашение с Бельгией и Нидерландами о создании таможенного союза «Бенилюкс», и сравнение его «ситуации» с историей воссоединения Крыма и РФ выглядит неочевидно и некорректно. В последующие годы Люксембург постоянно выступал в качестве одной из стран-инициаторов евроинтеграции, в частности — создания Европейского экономического сообщества, которое впоследствии трансформировалось в Евросоюз.

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Люксембург также является членом ООН, Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и входит в НАТО.

Республика Крым и город Севастополь вошли в состав РФ на правах субъектов в марте 2014 года по итогам референдума, после выхода из состава Украины, где произошел госпереворот, а правительство бежало. В плебисците по вопросу воссоединения Крыма с Россией приняли участие более 80% избирателей.

Украина и страны НАТО результатов референдума не признали и продолжают считать Крым «временно оккупированной» территорией. Президент России Владимир Путин заявил в середине октября 2016 года, что крымчане выразили свое мнение и вопрос «исторически закрыт». В преддверии выборов президента Путин в интервью заявил, что условий для возвращения Крыма в состав Украины не будет никогда.

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