«Купите простой учебник»: Медведев отчитал клерка из США
Медведев дал совет дипломату из США взять учебник и «начать с азов».
Медведев дал совет дипломату из США взять учебник и «начать с азов».
Не знаю, кто это сказал, не помню, естественно, фамилию клерка, но в любом случае хочу отметить следующее: такому человеку нужно достать самый простой учебник по международному публичному праву и начать изучение его азов.
Накануне визита Медведева в Люксембург посольство США в этой стране опубликовало специальное заявление, в котором напомнило, что Люксембург «дважды, как Крым, был оккупирован более крупным соседом». Поэтому, убеждены американские дипломаты, его властям будет легче найти с Москвой общий язык и «убедить РФ изменить политику в отношении Крыма».
По словам Медведева, дипломат должен понимать, что означает «государственный суверенитет», особенно в контексте Крыма.
«Может быть, тогда в голове у подобного человека все встанет на место, если, конечно, он сможет понять, что это [суверенитет] такое. Я в этом сомневаюсь», — отметил премьер.
В ходе двухдневного визита в Люксембург Медведев проведет переговоры с премьером Ксавье Беттелем. Стороны рассмотрят актуальные вопросы
«Наши гиперзвуковые ракеты обладают высокой точностью и надежностью, так что вашим огородам ничего не грозит. Если же говорить серьезно, то мы никому не угрожаем и уж тем более не собираемся ни на кого нападать и ни с кем воевать», — передает НСН слова российского премьера.
Москва стремится иметь самое современное и высокотехнологичное оружие, добавил Медведев, но «не чтобы нападать — у нас генетическое неприятие войны, — а чтобы гарантировать национальную безопасность».
После встречи с
Медведев и Беттель совершили прогулку по старой узкой улице
Через некоторое время премьеры России и Люксембурга также встретили главу МИД страны Жана Ассельборна и Великого герцога Анри.
При этом Беттель заверил Медведева, что все встречи были случайны. «Теперь вы знакомы почти со всеми жителями Люксембурга», — пошутил люксембургский премьер.
После прогулки главы правительств России и Люксембурга посетили городской музей истории. Население Люксембурга, граничащего с Францией и Германией, составляет около 500 тыс. человек.
В 1944 году, еще во время Второй мировой войны, люксембургское правительство в эмиграции подписало в Лондоне соглашение с Бельгией и Нидерландами о создании таможенного союза «Бенилюкс», и сравнение его «ситуации» с историей воссоединения Крыма и РФ выглядит неочевидно и некорректно. В последующие годы Люксембург постоянно выступал в качестве одной из
Люксембург также является членом ООН, Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и входит в НАТО.
Республика Крым и город Севастополь вошли в состав РФ на правах субъектов в марте 2014 года по итогам референдума, после выхода из состава Украины, где произошел госпереворот, а правительство бежало. В плебисците по вопросу воссоединения Крыма с Россией приняли участие более 80% избирателей.
Украина и страны НАТО результатов референдума не признали и продолжают считать Крым «временно оккупированной» территорией. Президент России Владимир Путин заявил в середине октября 2016 года, что крымчане выразили свое мнение и вопрос «исторически закрыт». В преддверии выборов президента Путин в интервью заявил, что условий для возвращения Крыма в состав Украины не будет никогда.