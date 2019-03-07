Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Найден «эликсир бессмертия»
Для автомобилей придумали шину «два в одном»
Сергей Лазарев планирует стать отцом во второй раз
Почему сотрудник Роскосмоса назвал жителей хрущевок "скотобазой"
Как выглядит внутри особняк в Поселке Художников: фото
В Бразилии проходит самый грандиозный в мире карнавал В общенациональном празднике принимают участие практически все жители страны
«Моя мама – это мой человек!»: дети из детдома о своих приемных мамах
Розу Сябитову стригли в детстве «под мальчика»
Юлия Барановская разрыдалась на съемках шоу «Первого канала»
Умер Люк Перри из «Беверли-Хиллз 90210»
Возлюбленная не выдержала трёхдневного свидания с зеком и умерла
Сотникова ушла от женатого Ветрова к миллиардеру
Как живут вдовы Караченцова, Кобзона и других артистов
8 марта: история, факты и мифы Международного женского дня
Самая странная «Пятерочка» в России изумила соцсети (фото)
Следы на дне Большой голубой дыры: разгадка
Как выглядит Рижский рынок накануне 8 марта: фото
Россиянам помогут накопить на ипотеку
Фоторепортажи
16Что увидел мир во время суперлуния
1091-я церемония вручения премии «Оскар»
16:26 (мск), источник: BFM.ru

НАБУ опроверг возбуждение дела против Зеленского

Комитет изучает заявления, поступающие на кандидатов в президенты, многие из них имеют провокационный характер.

Источник: Reuters

Национальное антикоррупционного бюро Украины изучает заявления, поступающие на кандидатов в президенты Украины, но никакие дела пока не возбуждало, заявил директор бюро Артем Сытник агентству «112 Украина».

При этом он отметил, что детективы анализируют заявления не только с точки зрения наличия возможного преступления, но и с точки зрения злоупотребления права на обращение перед выборами, поскольку поступает очень много заявлений провокационного храктера.

Ранее кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский заявил, что на него оказывают давление, против него возбуждено уголовное дело об отмывании денег и планируется завести еще одно об автомобильной аварии.

Читайте также

Следите за развитием темы Выборы на Украине
 «Пятнадцать минут страха и ты дома»: Москву хотят вернуть в прошлое
Силуанов: "Нефтегазовые деньги должны тратиться за границей"
Раскрыты расходы на замену «черного крыла» МС-21 из-за санкций
Убийство следователя МВД в Подмосковье заказал главарь банды
Поклонская рассказала, какой компромат собрала на коллег в ГД
СМИ узнали о разносе менеджерам «Газпрома» из-за пропажи трубы
Назван самый пьющий регион России
Главы российских регионов поздравили женщин с 8 Марта
UFC отказал Магомедшарипову в поединке в России
Спорт
Наказать Испанию: «Зенит» и «Краснодар» сразятся за Европу Петербургский "Зенит" встретится с "Вильярреалом" в матче 1/8 финала Лиги Европы, а "Краснодар" в гостях сыграет с "Валенсией"
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note10 показали на первых рендерах Во-первых, это красиво.
Авто
4 самых крутых внедорожника Женевы (и один трактор) Больше не гряземес. Громадный вездеход в антураже пафосной швейцарской выставки — это символ устрашения и демонстрации превосходства с легкой примесью душевного ретро
Кино
20-летняя дочь Бодрова-мл. получила первую роль в большом кино Бодров-старший станет одним из сценаристов и продюсеров фильма
Недвижимость
10 правил жизни в квартире с тещей или свекровью
Под Москвой есть дачи дешевле 150 тысяч рублей. Стоит ли их покупать?
Как выглядит черная-черная квартира в Сочи за 36 млн
Как выглядит квартира рядом с Кремлем: фото
Дети
Мария Порошина оставила маленького сына ради работы Актриса окончательно вышла из декрета
Леди
Ксения Собчак и Константин Богомолов вместе провели вечер Телеведущая и режиссер были замечены на премьере в Москве.
Все о ремонте
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Как обустроить полноценную детскую в гостиной (фото)
Интерьер квартиры в знаменитом Толстовском доме
Дерево и камень — идеальное сочетание для загородного дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь