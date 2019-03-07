НАБУ опроверг возбуждение дела против Зеленского
Комитет изучает заявления, поступающие на кандидатов в президенты, многие из них имеют провокационный характер.
Комитет изучает заявления, поступающие на кандидатов в президенты, многие из них имеют провокационный характер.
Национальное антикоррупционного бюро Украины изучает заявления, поступающие на кандидатов в президенты Украины, но никакие дела пока не возбуждало, заявил директор бюро Артем Сытник агентству «112 Украина».
При этом он отметил, что детективы анализируют заявления не только с точки зрения наличия возможного преступления, но и с точки зрения злоупотребления права на обращение перед выборами, поскольку поступает очень много заявлений провокационного храктера.
Ранее кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский заявил, что на него оказывают давление, против него возбуждено уголовное дело об отмывании денег и планируется завести еще одно об автомобильной аварии.
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