НАБУ опроверг возбуждение дела против Зеленского

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Национальное антикоррупционного бюро Украины изучает заявления, поступающие на кандидатов в президенты Украины, но никакие дела пока не возбуждало, заявил директор бюро Артем Сытник агентству «112 Украина».

При этом он отметил, что детективы анализируют заявления не только с точки зрения наличия возможного преступления, но и с точки зрения злоупотребления права на обращение перед выборами, поскольку поступает очень много заявлений провокационного храктера.

Ранее кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский заявил, что на него оказывают давление, против него возбуждено уголовное дело об отмывании денег и планируется завести еще одно об автомобильной аварии.