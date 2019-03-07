Меркель отвергла предложение США направить корабли в Керченский пролив

Источник: AP 2019

По информации агентства, в ходе встречи на Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля Пенс призвал Меркель направить немецкие корабли в Керченский пролив, чтобы «показать Путину (президент РФ Владимир Путин), что западные державы не откажутся от доступа к этим водам», — сказали источники агентства на условиях анонимности.

По их словам, канцлер отказалась, сказав о сомнениях, которые ранее озвучил президент Украины Петр Порошенко.

Источники отметили, что Меркель в координации с Францией намеревалась направить группу кораблей через пролив в качестве единичного маневра, однако Порошенко сказал, что «этого недостаточно для решения проблемы — он хочет обеспечить постоянный доступ к проливу».