Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Момо продолжает «кошмарить» пользователей
Как выглядит автомобиль за миллиард рублей (фото)
Пожилой миллионер скончался во время интимной операции
Валерия в экстремально короткой юбке взволновала соцсети
Пять идей, как с пользой провести 8 марта
Иностранцы о русских женщинахО любви к каблукам, цветам и кухне и о том, чем русские бабушки отличаются от европейских и американских
Мария Порошина оставила маленького сына ради работы
Сергей Лазарев планирует стать отцом во второй раз
15 знаменитостей, которые пренебрегают личной гигиеной
Почему дергается глаз и что с этим делать?
Как выглядят жёны Ярмольника, Якубовича, Маслякова и ещё 6 звёзд
Женщина умерла на свидании с зеком в тюрьме - СМИ
Валерия в экстремально короткой юбке взволновала соцсети
Как живут вдовы Караченцова, Кобзона и других артистов
Самая странная «Пятерочка» в России изумила соцсети (фото)
Следы на дне Большой голубой дыры: разгадка
Что делать, если вы затопили соседей: инструкция
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Фоторепортажи
12Самые красивые пейзажные фото года
13«Спецназ и котики»
21:54 (мск), источник: Интерфакс

Меркель отвергла предложение США направить корабли в Керченский пролив

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU — Канцлер ФРГ Ангела Меркель отказалась принять предложение вице-президента США Майка Пенса о направлении кораблей военно-морских сил Германии в район Крыма, передает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Источник: AP 2019

По информации агентства, в ходе встречи на Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля Пенс призвал Меркель направить немецкие корабли в Керченский пролив, чтобы «показать Путину (президент РФ Владимир Путин), что западные державы не откажутся от доступа к этим водам», — сказали источники агентства на условиях анонимности.

По их словам, канцлер отказалась, сказав о сомнениях, которые ранее озвучил президент Украины Петр Порошенко.

Источники отметили, что Меркель в координации с Францией намеревалась направить группу кораблей через пролив в качестве единичного маневра, однако Порошенко сказал, что «этого недостаточно для решения проблемы — он хочет обеспечить постоянный доступ к проливу».

Франция, по словам источников, также «отказалась от этого предложения, расценив его как ненужную провокацию».

Медведев: ситуация с Крымом описана в простейшем учебнике по международному праву
Во время загрузки произошла ошибка.
6 марта© Ньюстюб
Следите за развитием темы Конфликт России с Украиной в Керченском проливе
Раскрыты расходы на замену «черного крыла» МС-21 из-за санкций
Путин напомнил, что нужно девушкам для сохранения фигуры
Убийство следователя МВД в Подмосковье заказал главарь банды
Кирилл «Руки-базуки» и Волочкова снимутся в фильме «Брат-3»
«Зенит» уступил дома в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
«Краснодар» играет с «Валенсией» в Лиге Европы (трансляция)
Спорт
Глушаков помог забить в ворота «Спартака». Дальше идет «Урал» «Спартак» опять без трофея
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note10 показали на первых рендерах Во-первых, это красиво.
Авто
4 самых крутых внедорожника Женевы (и один трактор) Больше не гряземес. Громадный вездеход в антураже пафосной швейцарской выставки — это символ устрашения и демонстрации превосходства с легкой примесью душевного ретро
Кино
20-летняя дочь Бодрова-мл. получила первую роль в большом кино Бодров-старший станет одним из сценаристов и продюсеров фильма
Недвижимость
Пять идей, как с пользой провести 8 марта
Россиянам помогут накопить на ипотеку
Нужна ли ребенку кровать-домик?
Почему кредит на жилье лучше бесплатных квартир в СССР
Дети
Муж Меган Маркл умилил публику отношением к беременной жене Внук королевы Елизаветы II сделал супруге сюрприз (фото)
Леди
Ксения Собчак и Константин Богомолов вместе провели вечер Телеведущая и режиссер были замечены на премьере в Москве.
Все о ремонте
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Дизайн небольшой двушки для семьи: как обустроить полноценную детскую в гостиной
Вагон поезда времен Второй мировой войны превратили в стильное жилье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь