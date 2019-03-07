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7 марта, источник: Интерфакс

Пресс-секретарь Лукашенко назвала диктатуру брендом

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU — Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт считает, что характеристика «диктатура» в отношении Белоруссии стала брендом, а в мире может возникнуть глобальный запрос на диктатуру как режим.

Источник: AP 2019

«Диктатура — очень интересное слово на сегодняшний день, оно так по-разному воспринимается… это какая-то такая очень необыкновенная тенденция, о которой я достаточно часто думаю», — сказала Наталья Эйсмонт в четверг вечером в эфире телеканала ОНТ в программе «Марков. Ничего личного».

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Пресс-секретарь президента отвечала на риторический вопрос ведущего программы: «А где же тут диктатура?» по поводу участия в недавно состоявшемся в прямом эфире «Большом разговоре» Александра Лукашенко представителей оппозиционных СМИ, которые «достаточно вольно вели себя».

По ее словам, «мы это слово действительно употребляем и в совершенно разных уже смыслах — иногда с сатирическим оттенком». «А иногда мне кажется, что сегодня, в 2019 году, слово диктатура уже порой — я не знаю согласитесь ли вы со мной или нет — приобретает какой-то позитивный оттенок. Мы видим, что происходит вокруг, мы видим хаос, порой беспорядок…», — рассуждает Наталья Эйсмонт.

«Я, может, сейчас парадоксальную вещь скажу или неожиданную, но иногда мне кажется, что не сегодня так завтра, а послезавтра — точно, в мире может возникнуть запрос на диктатуру», — полагает пресс-секретарь белорусского президента.

«За диктатурой, в нашем сегодняшнем понимании мы видим, на мой взгляд, порядок, дисциплину и абсолютно нормальную, спокойную жизнь. Мне кажется, что мы так часто произносим это слово, что диктатура уже — это наш бренд», — резюмировала Наталья Эйсмонт.

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