Пресс-секретарь Лукашенко назвала диктатуру брендом
Москва. 7 марта. INTERFAX.RU —
Москва. 7 марта. INTERFAX.RU —
«Диктатура — очень интересное слово на сегодняшний день, оно так
По ее словам, «мы это слово действительно употребляем и в совершенно разных уже смыслах — иногда с сатирическим оттенком». «А иногда мне кажется, что сегодня, в 2019 году, слово диктатура уже порой — я не знаю согласитесь ли вы со мной или нет — приобретает
«Я, может, сейчас парадоксальную вещь скажу или неожиданную, но иногда мне кажется, что не сегодня так завтра, а послезавтра — точно, в мире может возникнуть запрос на диктатуру», — полагает
«За диктатурой, в нашем сегодняшнем понимании мы видим, на мой взгляд, порядок, дисциплину и абсолютно нормальную, спокойную жизнь. Мне кажется, что мы так часто произносим это слово, что диктатура уже — это наш бренд», — резюмировала Наталья Эйсмонт.