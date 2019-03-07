США анонсировали новые санкции против Венесуэлы

Источник: AP 2019

«Будет больше санкций против финансовых институтов, которые выполняют указания режима Мадуро для хищения денег Венесуэлы и сокрытия их по всему миру», — отметил он (цитата по ТАСС). Он не уточнил, идет ли речь о венесуэльских фининститутах или о зарубежных.

Накануне помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пригрозил иностранным финансовым организациям санкциями за поддержку Николаса Мадуро. По его словам, Вашингтон может ввести санкции против тех, кто будет проводить транзакции в пользу действующего президента Венесуэлы и его правительства.

23 января председатель венесуэльской Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Помимо США его поддержали несколько стран Латинской Америки и большинство европейских стран. Россия, Китай, Турция и Куба считают легитимным президента Николаса Мадуро.