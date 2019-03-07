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7 марта, источник: РИА Новости

Тимошенко обвинила Порошенко в ведении бизнеса с Россией

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко назвала президента Петра Порошенко проектом Кремля и обвинила в том, что он ведет с Россией бизнес по поставкам нефтепродуктов и сжиженного газа.

Источник: AP 2019

«Он пытается на кого-то натянуть одежду Кремля, а на самом деле он и есть и проект, и рука Кремля. И на самом деле могу сказать, что для этого есть конкретные факты… я хочу привести факты, потому что президент Украины во время войны ведет самый мощный бизнес с Кремлем», — заявила Тимошенко в интервью шеф-редактору интернет-издания Lb.ua Соне Кошкиной.

По ее словам, речь идет о поставках нефтепродуктов и сжиженного газа. «И это бизнес по поставке нефтепродуктов через Новоград-Волынскую трубу. И второе — это бизнес по монопольным поставкам сжиженного газа на Украину российского, для чего СБУ расчистила монопольную среду, закопала всех конкурентов», — заявила Тимошенко.

Она уверена, что такой бизнес недопустим. «То, что Порошено является по сути руководителем хаоса, бедности и коррупции — это однозначно план Кремля, и он исполняется успешно», — заявила политик.

Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. На пост главы государства изначально претендовали 44 кандидата, пятеро из них решили снять свои кандидатуры. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии «Батькивщина» Тимошенко, однако в январе шоумен Владимир Зеленский обошел ее. Рейтинг Порошенко, по данным опросов, составляет около 20%.

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