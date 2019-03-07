Тимошенко обвинила Порошенко в ведении бизнеса с Россией

Источник: AP 2019

«Он пытается на кого-то натянуть одежду Кремля, а на самом деле он и есть и проект, и рука Кремля. И на самом деле могу сказать, что для этого есть конкретные факты… я хочу привести факты, потому что президент Украины во время войны ведет самый мощный бизнес с Кремлем», — заявила Тимошенко в интервью шеф-редактору интернет-издания Lb.ua Соне Кошкиной.

По ее словам, речь идет о поставках нефтепродуктов и сжиженного газа. «И это бизнес по поставке нефтепродуктов через Новоград-Волынскую трубу. И второе — это бизнес по монопольным поставкам сжиженного газа на Украину российского, для чего СБУ расчистила монопольную среду, закопала всех конкурентов», — заявила Тимошенко.

Она уверена, что такой бизнес недопустим. «То, что Порошено является по сути руководителем хаоса, бедности и коррупции — это однозначно план Кремля, и он исполняется успешно», — заявила политик.