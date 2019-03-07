Тимошенко сравнила голосование в пользу Зеленского с «борщом из Чебурашки»

Источник: РИА Новости

«Это возмущение людей мне абсолютно понятно, но рецепты нужно искать другие. Потому что в ответ на несправедливость делать такой борщ из Чебурашки — это, может, определенным образом креативно и определенным образом это какой-то эксперимент, но это точно не вкусно», — сказала Тимошенко в интервью шеф-редактору украинского интернет-издания Lb.ua Соне Кошкиной, отвечая на вопрос о высоких рейтинга Зеленского.

При этом она считает опасной возможность победы на выборах Зеленского: «Если выбор делать ответственно, то делать борщ из Чебурашки может быть очень опасным».