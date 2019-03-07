Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Найден «эликсир бессмертия»
Выжившие в ДТП примерили страшный грим (фото)
В Индии родила замужняя девственница
Любимые женщины Андрея Миронова (фото)
В России нашли пенсионерку-миллиардера
В Бразилии проходит самый грандиозный в мире карнавал В общенациональном празднике принимают участие практически все жители страны
Мама прославилась в соцсетях благодаря любви к своему телу
Мать в последний момент спасла ребенка из-под колес грузовика
20-летняя дочь Бодрова-мл. получила первую роль в большом кино
Зудина, Собчак и Барановская на премьере сериала «Содержанки»
Как выглядят жёны Ярмольника, Якубовича, Маслякова и ещё 6 звёзд
Женщина умерла на свидании с зеком в тюрьме - СМИ
Валерия в экстремально короткой юбке взволновала соцсети
Как живут вдовы Караченцова, Кобзона и других артистов
Ученые нашли «Золотистую смерть»
Помпеи: что на самом деле случилось
Упавший на тротуаре мужчина отсудил 500 тысяч рублей
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Фоторепортажи
1091-я церемония вручения премии «Оскар»
16Карнавал в Рио
7 марта, источник: РИА Новости

Тимошенко сравнила голосование в пользу Зеленского с «борщом из Чебурашки»

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила, что выражать недовольство ситуацией в стране, голосуя на президентских выборах за шоумена Владимира Зеленского — это «борщ из Чебурашки».

Источник: РИА Новости

«Это возмущение людей мне абсолютно понятно, но рецепты нужно искать другие. Потому что в ответ на несправедливость делать такой борщ из Чебурашки — это, может, определенным образом креативно и определенным образом это какой-то эксперимент, но это точно не вкусно», — сказала Тимошенко в интервью шеф-редактору украинского интернет-издания Lb.ua Соне Кошкиной, отвечая на вопрос о высоких рейтинга Зеленского.

При этом она считает опасной возможность победы на выборах Зеленского: «Если выбор делать ответственно, то делать борщ из Чебурашки может быть очень опасным».

Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. На пост главы государства изначально претендовали 44 кандидата, пятеро из них решили снять свои кандидатуры. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии «Батькивщина» Тимошенко, однако в январе Зеленский обошел ее в президентской гонке. Рейтинг действующего главы государства Петра Порошенко, по данным опросов, составляет около 20%.

 Арестованный счет на Украине: Поклонская раскрыла карты
Поклонская рассказала о компромате на коллег из Госдумы
США анонсировали новые санкции против Венесуэлы
СМИ: Меркель отказалась направить корабли в Керченский пролив
У матери-одиночки отобрали двоих детей из-за плохого слуха
«Зенит» уступил дома в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
Кирилл «Руки-базуки» и Волочкова снимутся в фильме «Брат-3»
В Швеции предложат пожизненную работу, где не нужно работать
«Краснодар» играет с «Валенсией» в Лиге Европы (трансляция)
Спорт
«Зенит» сыграл ужасно. И дома уступил 18-й команде Испании Кажется, Петербург прощается с Лигой Европы
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note10 показали на первых рендерах Во-первых, это красиво.
Авто
4 самых крутых внедорожника Женевы (и один трактор) Больше не гряземес. Громадный вездеход в антураже пафосной швейцарской выставки — это символ устрашения и демонстрации превосходства с легкой примесью душевного ретро
Кино
20-летняя дочь Бодрова-мл. получила первую роль в большом кино Бодров-старший станет одним из сценаристов и продюсеров фильма
Недвижимость
В России нашли пенсионерку-миллиардера
В Португалии есть отель, где можно поспать в винной бочке: фото
Пять идей, как с пользой провести 8 марта
Россиянам помогут накопить на ипотеку
Дети
Муж Меган Маркл умилил публику отношением к беременной жене Внук королевы Елизаветы II сделал супруге сюрприз (фото)
Леди
Ксения Собчак и Константин Богомолов вместе провели вечер Телеведущая и режиссер были замечены на премьере в Москве.
Все о ремонте
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Как обустроить полноценную детскую в гостиной (фото)
Интерьер квартиры в знаменитом Толстовском доме
Дерево и камень — идеальное сочетание для загородного дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь