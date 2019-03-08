Экс-глава штаба Трампа Манафорт приговорен к тюремному сроку

Источник: AP 2019

На объявлении приговора Манафорт сказал, что его жизнь «в процессиональном и финансовом плане — в руинах» и попросил судью Томаса Эллиса о снисхождении.

Манафорт — один из обвиняемых по делу о возможном сговоре команды Дональда Трампа с Кремлем. «Русское расследование» ведет спецпрокурор Роберт Мюллер.

Впрочем, обвинения, по которым политтехнолога в четверг приговорили к тюрьме, к вмешательству России в американские президентские выборы отношения не имеют.

Суд Александрии (штат Вирджиния) несколько раз переносил дату оглашения приговора Манафорту, хотя присяжные еще в августе прошлого года признали его виновным по восьми пунктам обвинения из 18.

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Причина — второе дело политтехнолога, которое рассматривалось параллельно в Вашингтоне, в суде столичного округа Колумбия. По нему Манафорта обвиняют в сговоре против государства, отмывании денег, даче ложных показаний, сокрытии важной информации и нарушении правил регистрации в качестве иностранного агента — до сотрудничества с Трампом он работал на экс-президента Украины Виктора Януковича. Приговор по нему огласят 13 марта.

Судья Томас Эллис постановил, что Манафорт заслуживает жесткого наказания, хотя в ходе процесса он неоднократно обращал внимание на то, что обвинения, инкриминируемые политтехнологу, никак не связаны с вмешательством России в президентские выборы в США в 2016 году.

78-летний Эллис, назначенный на должность судьи еще президентом Рональдом Рейганом, утверждал, что команда Мюллера намеренно сжимает кольцо вокруг Манафорта. По мнению судьи, Мюллер рассчитывал, что политтехнолог даст показания на других фигурантов «русского расследования», в том числе на президента Дональда Трампа.

В чем обвиняли Манафорта

Перед судом в Вирджинии Манафорт впервые предстал в октябре 2017 года.

До июня 2018 года он находился под домашним арестом, но затем оказался в следственном изоляторе в Александрии: следователи узнали о его попытках повлиять на свидетелей, и меру пресечения политтехнологу ужесточили.

Манафорту вменяли обвинения по 18 эпизодам:

* Недостоверные налоговые декларации — пять эпизодов. Максимальный срок: три года по каждому эпизоду.

* Сокрытие зарубежных банковских счетов — четыре эпизода. Максимальный срок: пять лет по каждому эпизоду.

* Махинации с кредитами в Citizens Bank — три эпизода. Максимальный срок: 30 лет по каждому эпизоду.

* Махинации с кредитами в Bank of California — два эпизода. Максимальный срок: 30 лет по каждому эпизоду.

* Махинации с кредитами в Федеральном сберегательном банке — четыре эпизода. Максимальный срок: 30 лет по каждому эпизоду.

Сторона обвинения утверждала, что Манафорт не уплатил налоги по меньшей мере с 15 млн долларов дохода. В общей сложности половина обвинений касалась банковских махинаций.

В худшем случае Манафорт мог бы получить 302 года тюрьмы.

Сторона защиты отказалась от вызова свидетелей. Сам политтехнолог также отказался давать показания, настаивая на собственной невиновности.

В итоге присяжные признали Манафорта виновным по двум из девяти пунктов обвинения в банковском мошенничестве, по всем пяти пунктам обвинения в уклонении от уплаты налогов и по одному случаю уклонения от декларирования иностранных счетов из четырех.

Спецпрокурор Роберт Мюллер, представлявший на процессе сторону обвинения, предлагал суду в Вирджинии приговорить Манафорта к заключению сроком от 19 до 24 лет, а также назначить ему штраф в размере от 50 тыс до 24 млн долларов США.

Защита политтехнолога заявила, что такое наказание непропорционально совершенным преступлениям, и попросила «о значительно меньшем» сроке.

Адвокаты отмечали, что у Манафорта скверное состояние здоровья из-за длительного содержания в следственном изоляторе. На несколько заседаний суда, включая оглашение приговора, политтехнолога привозили в инвалидной коляске.

Бюро спецпрокурора Мюллера, в свою очередь, отвергало эти доводы, подчеркивая, что Манафорт солгал следователям и не признал вину полностью, а что касается его здоровья, то следственный изолятор «надлежащим образом учитывал медицинские потребности обвиняемого».

Как развивается вашингтонский процесс Манафорта

Второе дело, приговор по которому Манафорту должен быть вынесен на следующей неделе, имеет большее отношение к расследованию возможного сговора окружения Трампа с россиянами.

По нему политтехнолог пошел на сделку со следствием, признав свою вину в сговоре против США и попытке воспрепятствовать правосудию. Таким образом, он мог бы рассчитывать на снисхождение суда.

Впрочем, в конце ноября 2018 года выяснилось, что Манафорт условия сделки со следствием нарушил, несколько раз дав ложные показания следователям.

Бывший глава штаба Трампа это отрицал, его защита утверждала, что он просто не помнил об определенных встречах и контактах, а не утаивал сведения о них. Тем не менее суд в Вашингтоне встал на сторону обвинения, постановив, что Манафорт нарушил условия соглашения со следствием, в частности, намеренно скрыв информацию о контактах с гражданином России Константином Килимником. Ему политтехнолог, будучи начальником штаба Трампа, передавал данные соцопросов во время президентской кампании в США.

Рассказать об этом следствию Манафорт «забыл».

Килимника спецпрокурор Мюллер подозревает в связях с российской разведкой. В СМИ его называли «правой рукой Манафорта» и «собственным Манафортом Манафорта».

Сам политтехнолог считал Килимника своим «русским мозгом»: он был контактным лицом на переговорах Манафорта с российским бизнесменом Олегом Дерипаской во время президентской кампании 2016 года.

Почему Манафорт так важен

Манафорт — участник наиболее известного случая контактов окружения Трампа с людьми, которые могли представлять интересы России. В июне 2016 года, в разгар предвыборной кампании, он присутствовал на встрече с российскими лоббистами и юристом Наталией Весельницкой. На те переговоры в нью-йоркской «Трамп-Тауэр» также ходили Дональд Трамп-младший и зять Трампа Джаред Кушнер.

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Бывший юрист Трампа Майкл Коэн в феврале, давая показания в конгрессе, рассказал, что Трамп, будучи кандидатом, знал о подготовке этой встречи, а россияне должны были передать компромат на кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

В июле 2016 года организация Wikileaks опубликовала массив электронных писем со взломанных серверов Демпартии. Причем, по утверждению Коэна, Трамп заранее знал о подготовке этой публикации. Считается, что обнародование этой переписки нанесло удар по рейтингу Клинтон.

Власти США позднее обвинили в хакерской атаке на сервера Демпартии российскую военную разведку, широко известную по прежнему названию ГРУ (президент Владимир Путин предлагал восстановить это название официально, но на сайте минобороны служба и сейчас обозначается как «Главное управление Генерального штаба»). Россия отрицает эти обвинения.

При этом Коэн под присягой заявил, что у него нет доказательств того, что Трамп или представители его кампании вступали в сговор с Россией.

Окружение Трампа, сам президент, а также Весельницкая отрицают все эти обвинения.

Трамп уверяет, что вообще узнал о встрече, когда она уже состоялась, и про письма с серверов Демпартии тоже ничего не знал, пока их не выложила Wikileaks.

По словам Весельницкой и Трампа-младшего, на встрече они обсуждали проблемы усыновления детей из России американцами — сейчас оно, по российским законам, запрещено.

Трамп ранее несколько раз говорил в СМИ, что может помиловать Манафорта.

Расследование Мюллера он регулярно называет «охотой на ведьм» и «преследованием президента». Глава государства заявлял, что мог бы вовсе его закрыть. Периодически он комментирует его в «Твиттере» словами «Сговора не было».

Россия все обвинения во вмешательстве отрицает, российский президент Владимир Путин называет их придуманными.

В Вашингтоне ожидают, что в скором времени Мюллер представит результаты расследования, которое он ведет почти два года, генпрокурору США. Какую-то часть из его доклада генпрокурор будет обязан раскрыть членам обеих палат конгресса, причем от обеих ведущих партий, а те, в свою очередь, будут иметь право требовать от минюста раскрыть еще больше.

Недавно назначенный генпрокурор Уильям Барр на сенатских слушаниях перед своим утверждением в должности обещал поделиться с законодателями максимумом содержания доклада Мюллера, насколько это позволяет закон и внутренние инструкции минюста.